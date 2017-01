Tierisch berühmt: Was Donald Trump, David Bowie und Boris Becker gemeinsam haben

Bilderstrecke Trump-Motte und Bowie-Spinne: Tiere mit berühmten Namenspaten

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Johnny Cash ist zurück, entdeckt in der Nähe des Gefängnisses von Folsom, Kalifornien, das durch seinen "Folsom Prison Blues" berühmt wurde. Er hat acht Beine, ist tiefschwarz und eine Vogelspinne.Unter Forscher hat es Tradition, neu entdeckte Tierarten nach berühmten Persönlichkeiten zu benennen. David Bowie wie Lou Reed stehen beispielsweise Pate für eine Spinne, Harry Potter bezeichnet eine Minikrabbe und Prinz Charles einen Frosch.Übrigens: Auch Normalsterbliche können sich in der Tier- und Pflanzenwelt verewigen lassen. Allerdings müssen sie dafür tief in die Tasche greifen. Wer Namensgeber einer Tier- oder Planzenart werden möchte, muss mindestens 2600 Euro zahlen. Weitere Infos gibt es auf biopat.de . (mlf)