Fashion Week: Was die Mode aus dem Ärmel schüttelt

Zweimal im Jahr dreht sich in der Hauptstadt vier Tage lang alles um Mode: Dann zeigen die Designer ihre neuesten Entwürfe für die kommende Saison. Dreh- und Angelpunkt der Mercedes-Benz Fashion Week war in dieser Woche zum ersten Mal das Kaufhaus Jandorf, eine Event-Location im Berliner Stadtteil Mitte.

Zwar ist bei weitem nicht alles, was während der teils glamourös inszenierten Shows gezeigt wird, im Alltag tatsächlich tragbar. Doch einige Trends schaffen es tatsächlich vom Laufsteg in die Kleiderschränke.

Es hat sich bereits angedeutet, und die Modewoche bestätigt es nun: Samt liegt voll im Trend. Während man von dem edel schimmernden Stoff lange nicht viel gesehen hat, greifen ihn nun zahlreiche Designer auf, darunter Laurèl, Perret Schaad und Steinrohner. Sportliche Bomberjacken, Taschen, elegante Kleider und fließende Mäntel sind zu sehen – sowohl auf dem Laufsteg als auch in den Schaufenstern der großen Modeketten.

Bilderstrecke Das sind die Trends der Berliner Fashion Week 2017

Währenddessen bleiben die Designer ihrer Liebe zu übergroßen Kleidungsstücken treu. In dieser Saison sind es besonders lange Ärmel, auf die Wert gelegt wird, so beispielsweise bei den Kollektionen von Julia Seemann oder Lana Mueller. Die Ärmel der Kleider von Designer William Fan reichen den Models gar bis zum Knie – nicht gerade alltagstauglich, aber in jedem Fall ein Hingucker.

Viel Haut blitzt dem Publikum hingegen bei den vielbeachteten Shows von Marina Hoermanseder, Ewa Herzog und Lena Hoschek entgegen. Von verspielt-feminin bis rockig und provokant: Transparente Stoffe sind nicht aus den Kollektionen wegzudenken.

Ein Trend, der bei modeaffinen Frauen bereits seit geraumer Zeit in aller Munde ist, ist auch in dieser Saison wieder zu entdecken: Overknee-Stiefel. Das Label Maisonnoée bringt die Stiefel, die bis über das Knie reichen, in zurückhaltendem schwarzen Leder auf den Laufsteg. Marina Hoermanseder und Rebekka Ruétz setzen hingegen auf Lack, Gold und Silber.

Doch auch Liebhaber klassischer Stoffe und Muster können beruhigt sein, denn Tartan und Karo sind wieder im Kommen. Die Farbpalette reicht auf den Laufstegen von Blau über sattes Grün bis hin zur altbekannten Rot-Schwarz-Kombination.