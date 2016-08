Opferschutzorganisation: Weißer Ring warnt vor falschen Polizisten

Erdbeben in Italien Wieder starke Nachbeben in Italien

Rom. Erneut haben mehrere Erdstöße die Katastrophenregion in Mittelitalien erschüttert. Das stärkste der Nachbeben ereignete sich um 6.28 Uhr und hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 4,7. Die Erdbebenwarte in Potsdam gab die Stärke mit 4,4 an. mehr