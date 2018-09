Wetter 2019: Viele Namen für Hochs und Tiefs stehen fest

Meinung der Redaktion

Kommentar zum Fall Maaßen: Regierung de facto am Ende

Brachialer als Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles kann niemand eine Regierung in eine Krise rammen – und zugleich die Republik in den größtmöglichen Zweifel an deren Vertrauenswürdigkeit treiben.