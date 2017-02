Schlüsselbein als Schlüssel: Wie bei Verdächtigen wie im Freiburger Fall das Alter geschätzt wird

Manchmal kommt es auf einen Tag an, aber in diesem Fall sind es sogar Jahre: Im Fall des Sexualmords an einer Studentin in Freiburg wird der tatverdächtige Hussein K. voraussichtlich nach Erwachsenenstrafrecht angeklagt. Denn laut dem Altersgutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gab, war er zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt – nicht erst 17, wie er selbst behauptete.

Von dieser Lüge profitierte er: In Deutschland galt er als minderjähriger Flüchtling und bekam spezielle Betreuung. Und nach Jugendstrafrecht hätte ihm eine Haftstrafe von höchstens zehn Jahren gedroht, nach Erwachsenenstrafrecht aber nun eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nach der Festnahme war klar geworden, dass Hussein K. 2013 eine Gewalttat an einer jungen Frau auf der griechischen Insel Korfu begangen hatte. Er wurde in Griechenland zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und 2015 unter Auflagen vorzeitig entlassen.

Zur Aufdeckung seines höheren Alters nun trugen Röntgenbilder bei. Sie sind nämlich eine wichtige Grundlage der sogenannten forensischen Altersdiagnostik, erläutert PD Dr. med. Claas Buschmann, wissenschaftlicher Facharzt für Rechtsmedizin in der Berliner Charité in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Zum einen wird der Kiefer geröntgt, um zu sehen, wie weit die Weisheitszähne sind“, so Buschmann. Das lasse Rückschlüsse auf das Alter zu.

Wachstumsfugen

Ein weiteres aufschlussreiches Röntgenbild sei das der Handwurzelknochen der linken Hand. „Da gibt es bestimmte Wachstumsfugen, die sich in bestimmten Lebensabschnitten verknöchern bzw. schließen“, erklärt der Mediziner. Relativ neu, aber schon etabliert sei auch das Schichtröntgen (CT) der Schlüsselbeine, denn auch dort befänden sich ähnliche Wachstumsfugen. Anhand all dieser Bilder werde eine Altersspanne eingegrenzt. „Es ist aber keine exakte Bestimmung, sondern eine Schätzung,“ betont der Experte.

Zu dieser Schätzung gehöre eine körperliche Untersuchung auf jeden Fall dazu. Müsse doch ausgeschlossen werden, dass Krankheiten vorliegen, die den Alterungsprozess beschleunigen oder verzögern. „Nur wenn es keinen Anhaltspunkt gibt, dass jemand an einer solchen Krankheit leidet, sind die Radiologie-Befunde verwertbar.“

Wie lange es dauere, ein solches Gutachten zu erstellen, hänge vom Einzelfall ab. Das könne insgesamt mehrere Wochen dauern. Die erforderlichen Untersuchungen könnten aber durchaus auch an einem Tag durchgeführt werden.

Der Unterschied zwischen 17 und 22 Jahren wie im Freiburger Fall sei groß. Aber auf den Tag genau ließe sich das Alter natürlich nicht bestimmten, so Buschmann.

„Eine Spannbreite“

Oft diskutiert wird die Thematik von der Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik (AGFAD), deren Vorsitzender Andreas Schmeling vom Universitätsklinikum Münster auch im Freiburger Fall als Gutachter im Gespräch war. Auch aus den Empfehlungen der AGFAD wird deutlich, dass es eine Spannbreite gibt. Dort heißt es: „Das wahrscheinlichste Alter des Betroffenen wird auf der Grundlage der zusammengefassten Einzeldiagnosen und der kritischen Diskussion des konkreten Falls ermittelt. Bei der Zusammenfassung der Altersdiagnosen der eingesetzten Methoden kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sich die Streubreite verringert, wobei diese Verringerung bisher nur einschätzbar ist.“

Eine Flut von Anfragen aufgrund der großen Zahl minderjähriger Flüchtlinge gebe es bisher in der Berliner Charité noch nicht, so Buschmann. „Vielleicht stecken diese Fälle alle noch in der Verwaltung fest“, ist seine Vermutung. In Berlin müsse aktuell nur bei etwa zehn Menschen im Monat das Alter bestimmt werden.

Dabei handelt es sich nicht nur um Flüchtlinge, die keine Papiere haben. „Es gibt auch andere Fälle. Vor einigen Jahren wurde hier der sogenannte Waldjunge Ray ohne Gedächtnis aufgegriffen“, so der Rechtsmediziner. „Und theoretisch kann es bei der Altersschätzung auch mal um Leute gehen, die Rentenansprüche haben könnten. Das habe ich bei uns allerdings noch nicht erlebt.“