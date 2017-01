Eisbärbaby im Berliner Tierpark: Wie soll der Star denn heißen?

Ein Star braucht einen Namen – völlig klar. Denn wie sonst sollten sich Fans um ihn gruppieren, ihn anhimmeln und über ihn sprechen? Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Zootiere.

Zwar will der Berliner Tierpark nach eigenen Angaben aus seinem kleinen Eisbärbaby keinen Star à la Knut machen. Denn der war so sehr im Promi-Stress, dass er am Ende auch die tragischen Merkmale eines Stars aufwies: Ungesundes Essen (Croissants), Schwierigkeiten mit dem anderen Geschlecht, Einsamkeit und früher Tod.

Aber mit der derzeit laufenden Namenssuche wird der kleine Eisbär doch ins Rampenlicht gerückt. Selbst da ist Knuts Schatten lang, obwohl dieser im Berliner Zoo und nicht im Tierpark aufwuchs. Unter den mehr als 2000 Vorschlägen aus aller Welt, die nach Angaben des Senders radio-Berlin 88,8 bisher eingegangen sind, häufen sich „Thomas“ und „Thommy“ – in Anlehnung an Knuts verstorbenen Tierpfleger Thomas Dörflein.

Mit dem Aufruf, Namensvorschläge für Tiere einzureichen, hat auch der Frankfurter Zoo gute Erfahrungen gemacht, sagt Zoodirektor Manfred Niekisch in einem Gespräch mit dieser Zeitung. „Das stößt bei der Bevölkerung immer auf großes Interesse.“ Das jüngste Beispiel war das Gorilla-Baby, das von den Zoobesuchern im November „Wela“ getauft wurde. Bei der Namensfindung hätten „viele begeistert mitgemacht“.

Einen Tiger namens Fritzchen oder eine Schlange namens Gaby allerdings würde es im Frankfurter Zoo nicht geben. „Wir achten schon darauf, dass der Name vom Klang her zu der Heimat des Tieres passt“, erläutert der Direktor. „Und wenn verschiedene Vorschläge vorliegen, beurteilen auch die Tierpfleger, welcher Name am besten zu dem Tier passt.“

Und sollten sie schiefliegen, wäre das auch kein Drama – zumindest nicht für die pelzigen Stars. Zoodirektor Niekisch hat die Erfahrung gemacht: „Abgesehen von den Menschenaffen hören die Zootiere nicht auf ihren Namen.“