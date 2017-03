Wohnung in Berlin-Neukölln gestürmt

Bei Auftritt in Leipzig Rapper "Kollegah" schlägt und tritt bei Konzert auf Fan ein

Leipzig. Bei einem Konzert in Leipzig hat Rapper "Kollegah" einen Fan auf der Bühne verprügelt. Der wegen seiner rabiaten Texte umstrittene Rapper tritt demnächst auch in Frankfurt auf: Am 30. März in der Batschkapp. mehr