Wolken und Schauer im Norden - Spätsommer im Süden zurück

Der Spätsommer kehrt erst am Montag wieder nach ganz Deutschland zurück. Während sich die Mitte und der Süden schon wieder über Sonne und blauen Himmel freuen können, muss sich der Norden noch bis einschließlich Sonntag mit Wolken und vereinzelten Schauern abfinden.

Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag vorhersagte. Die Temperaturen verharren im Norden noch bei 18 bis 21 Grad, während sich der Süden auf bis zu 26 Grad einstellen kann.

Am Montag wird es schließlich auch in Küstennähe zunehmend freundlicher und die Sonne erwärmt die Luft auf 20 bis 25 Grad im Norden und bis zu 29 Grad im Süden. Am Dienstag wird dann sogar wieder die 30-Grad-Marke geknackt: 27 bis 32 Grad können es im Süden werden, erklärte der DWD. Im Nordwesten ziehen allerdings Wolken auf. An den Alpen und im Südwesten sind Schauer und Gewitter möglich.

(dpa)