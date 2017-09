Weltkindertag: Zum Schlapplachen: So lustig können Kinder sein

WHO sieht gefährlichen Mangel an wirksamen Antibiotika

Genf. In einer Klinik soll man gesund werden. Gleichzeitig sind dort Erreger unterwegs, die für geschwächte Patienten lebensgefährlich sein können. Die WHO fordert daher dringend Investitionen in Forschung und Entwicklung, um den medizinischen Fortschritt nicht zu gefährden. mehr