Zwei Menschen sterben bei Unfall in Schweizer Gotthardtunnel

Silvester in Köln: Erweiterte Schutzzone und 1400 Polizisten

Die Kölner Silvesternacht 2015/2016 ist vielen noch in böser Erinnerung. Es kam zu unzähligen Übergriffen. Im Jahr zwei nach den Vorfällen will die Polizei mit 1400 Beamten in der Silvesternacht für Sicherheit sorgen. Außerdem startet die Stadt die Kampagne „Respekt”. mehr