Zwei Polizisten in der Schweiz angeschossen

Briten in SOrge um die Queen Nur kaputt vom Husten? Der Queen geht es angeblich besser

London. Queen Elisabeth II. leidet seit fast zwei Wochen an einer schweren Erkältung. Nun scheint die 90-Jährige auf dem Weg der Besserung. Doch weil sie so äußerst selten krank ist, wird ängstlich beäugt, dass sie der Öffentlichkeit so lange fernbleibt. Und es gibt auch Kritik an Kate. mehr