Zwei Russen und ein Amerikaner zur ISS gestartet

Vier Festnahmen nach Krankenhausbrand mit 20 Toten in Indien

Neu Delhi. Nach einem Krankenhausbrand mit 20 Toten in Indien sind mindestens vier Menschen festgenommen worden. Es handelt sich um den Chef des medizinischen Betriebs, den Feuerschutzbeauftragten und zwei Elektriker des Krankenhauses in Bhubaneswar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. mehr