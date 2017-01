Zwischen Wahn und Wirklichkeit: Freitag, der 13.

Gäste zahlen für die Zeit, nicht für Kaffee und Kuchen Neues Café-Konzept: Länger sitzen kostet mehr

London. Das Essen ist kostenlos, aber die Zeit wird berechnet – diese Idee eines Cafés kommt in Großbritannien gut an. Nicht nur in London, sondern auch in Liverpool und Manchester gibt es bereits Filialen. Demnächst öffnet ein weiterer Ableger in Manchester. mehr