Interview mit hessischer Hebamme: „Die werdenden Eltern können sich nicht vorstellen, was da auf sie zukommt“

Das Schreien ihrer Säuglinge sollten Eltern immer ernst nehmen, betont Susanne Otte-Seybold, Hebamme in Bad Vilbel und stellvertretende Vorsitzende im Landesverband der Hessischen Hebammen. Im Gespräch mit Redakteurin Pia Rolfs erklärt sie auch, welche Rolle die Reaktionen der Umwelt spielen.

Die Studie nennt einige Gründe dafür, warum deutsche Babys weniger schreien. Gibt es Ihrer Ansicht nach noch weitere?

OTTE-SEYBOLD: Ja. Ich habe den Eindruck, dass Babys nach einem Kaiserschnitt mehr schreien. Der Schock, die Welt zu wechseln, ist für sie größer – das gilt erst recht bei einem geplanten Kaiserschnitt, wenn das Kind in das bevorstehende Geburtsereignis gar nicht einbezogen wurde. Auch die Situation nach der Geburt kann ausschlaggebend sein. Ich habe eine sehr ruhige Mutter, die nach der Geburt ihres dritten Kindes wegen einer Behandlung vom Baby getrennt werden musste. Das schreit sehr viel.

Werden die werdenden Eltern denn vor der Geburt auch ausreichend darauf vorbereitet, wie viel Babys schreien?

OTTE-SEYBOLD: Ja, wir Hebammen informieren die Eltern schon darüber, aber sie wollen es nicht hören oder können es sich nicht vorstellen, was da auf sie zukommt. Jeder denkt, bei seinem Kind wird das schon nicht so schlimm. Das ist ein Schutzmechanismus. Und hinterher sind die Eltern dann sehr überrascht.

Welche Rolle spielt die Reaktion der Umwelt auf das Schreien des Babys?

OTTE-SEYBOLD: Eine große. Wenn das Baby nachts in einem Mehrfamilienhaus schreit und die Mutter an die schlafenden Nachbarn denkt, ist ihr Stresslevel sehr hoch. Das überträgt sich dann wieder auf das Kind. Ähnlich ist es, wenn eine Mutter im Supermarkt von anderen Kunden darauf angesprochen wird, dass ihr Kind weint.

Negative Reaktionen fördern also noch das Schreien?

OTTE-SEYBOLD: Ja, weil die Eltern unter Stress geraten.

Was raten Sie den Eltern nach der Geburt, wenn die Kinder viel weinen?

OTTE-SEYBOLD: Dass sie das Schreien ihrer Kinder sehr ernst nehmen sollten. Kleine Kinder im ersten halben Jahr haben dann immer ein Bedürfnis. Das lässt sich nicht wegerziehen. Deswegen sollte man immer mit Hinwendung antworten. Aber die Eltern sollten sich auch die Freiheit nehmen, ein sehr viel schreiendes Baby mal für kurze Zeit abzulegen, wenn sie mal duschen oder sich etwas zu essen machen wollen.

Und wenn Eltern merken, dass sie kurz davor sind, die Kontrolle zu verlieren oder auszurasten?

OTTE-SEYBOLD: Dann sollten sie sich Hilfe holen. Es gibt inzwischen ein gutes Netzwerk an Schreibaby-Sprechstunden, in Frankfurt etwa eine Schreibaby-Ambulanz. Und in Friedberg zum Beispiel bietet eine Kollegin Emotionale Erste Hilfe (EEH) an.