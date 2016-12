Was die Darsteller des Bischofs mit dem langen weißen Bart heute beachten müssen: „Nikolaus soll keine Angst machen“

Nicht nur zu Kindern, auch in Senioren- und Flüchtlingsheimen kommt heute der Nikolaus. Frauke Schneider organisiert beim Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) in Köln bundesweite Nikolaustreffen und macht Schulungen für Nikolaus-Darsteller. Im Gespräch mit Redakteurin Pia Rolfs erklärt sie, wie Nikoläuse auf Fragen zum Weihnachtsmann reagieren und wie Frauen sich in der Nikolaus-Rolle verhalten sollten.

Sie schulen Darsteller von Nikoläusen. Hat das Interesse daran in den letzten Jahren zugenommen?

SCHNEIDER: Ja. Es ist vielleicht eine Gegenbewegung – einerseits zum kommerzialisierten Weihnachtsmann und andererseits zur digitalisierten Welt. Der Nikolaus-Besuch zeigt, dass es noch echte Begegnungen geben kann.

Das Bestreben, den Bischof Nikolaus vom Weihnachtsmann abzugrenzen, gibt es ja schon länger. Trägt das Früchte?

SCHNEIDER: Auf jeden Fall. Wir merken bei allen Begegnungen, dass der Nikolaus als historische Figur auf großes Interesse stößt. Dagegen ist der Weihnachtsmann etwas flacher, mit dem kann man sich nicht ausführlich beschäftigen.

Kinder sehen das vielleicht anders. Was sollen die Nikoläuse denn den Kleinen sagen, die nach dem Weihnachtsmann fragen?

SCHNEIDER: Das ist natürlich eine kritische Situation, weil die Kinder an den Weihnachtsmann glauben und er allgegenwärtig ist. Diese Illusion kann man ihnen nicht komplett nehmen. Die Darsteller gehen damit unterschiedlich um. Manche vermeiden es, allzu sehr auf den Weihnachtsmann einzugehen. Andere sagen: „Der Weihnachtsmann kommt später. Der ist mein Freund und unterstützt mich.“

Wie läuft denn die Nikolaus-Ausbildung?

SCHNEIDER: Das ist eine eintägige Schulung. Wir beginnen mit dem historischen Hintergrund des Bischofs Nikolaus. Dann geht es um die Legenden, die sich um ihn ranken und die heute noch erzählt werden. Und am Ende gibt es handfeste Tipps für den Auftritt.

Welche Ratschläge geben Sie da?

SCHNEIDER: Bei Kindern kann es zum Beispiel vorkommen, dass sie Angst vor dem Mann mit Bart haben. Dann sollte der Darsteller klar machen, dass er sie nicht bestraft, sondern ein Freund der Kinder ist. Der klassische Knecht Ruprecht mit der Rute als Begleiter vom Nikolaus hat ausgedient. Es ist wichtig, dass der Nikolaus positiv bei den Kindern ankommt.

Die Bestrafung ist am Nikolaustag also nicht mehr angesagt?

SCHNEIDER: Nein, eine solche Erziehungsmaßnahme ist eher ein Werkzeug aus der Schwarzen Pädagogik. Der Knecht Ruprecht hat diese Rolle übrigens auch angedichtet bekommen, das Angstmachen ist traditionell nicht Teil des Nikolausbesuchs. Knecht Ruprecht ist zwar die Verkörperung des Bösen, dieses hat der Nikolaus – das Gute – jedoch gebändigt und an die Kette gelegt, so dass es keine Macht mehr hat. Die „Rute“ ist eigentlich der Barbarazweig, der am 4. Dezember aufgestellt wird, um an Weihnachten zu blühen. Er ist also nicht zur Bestrafung gedacht, sondern symbolisiert das Leben und soll Glück für das kommende Jahr ins Haus bringen.

Was passiert, wenn die Eltern das aber trotzdem verlangen?

SCHNEIDER. Dann muss der Darsteller entscheiden, ob er das macht oder ob er sich dafür vielleicht einen Begleiter mitnimmt. Wir raten davon in unserer Schulung jedoch ab, da es nicht die Aufgabe des Nikolaus ist.

Treten die von Ihnen ausgebildeten Nikoläuse nur vor Kindern auf?

SCHNEIDER: Nein, sie gehen ebenfalls in Seniorenheime und seit letztem Jahr auch in Flüchtlingsheime.

Was ist da zu beachten?

SCHNEIDER: Im Seniorenheim sollte der Nikolaus sich viel Zeit nehmen, auch in die Zimmer mit den Bettlägrigen gehen, langsam und deutlich sprechen. Besonders ältere Menschen haben hohen Respekt für die Bischofsfigur, hier kommen häufig Kindheitserinnerungen auf, von denen sie dem Nikolaus berichten möchten. Bei Flüchtlingsheimen ist es wichtig, dass die Betreuer die Flüchtlinge auf den Auftritt vorbereiten und ihnen vorher erklären, wer der Nikolaus ist. Dieser darf dann dort auch nicht als Missionar auftreten.

Kommt der Besuch in Flüchtlingsheimen immer gut an?

SCHNEIDER: Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Die meisten Flüchtlinge nehmen ihn sehr positiv auf, das habe ich selbst schon erlebt. Sie waren sehr interessiert an den Legenden über den Nikolaus. Ich habe aber auch schon gehört, dass Eltern ihre Kinder zur Seite genommen haben, weil dieser Brauch nicht zu ihrer Religion gehört. Manche empfanden die Situation als bedrohlich.

Müssen die Darsteller der Nikoläuse eigentlich ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen?

SCHNEIDER: Nein, von uns aus stellen wir diese Anforderung nicht. Es ist natürlich empfehlenswert, Präventionsschulungen gegen sexuelle Gewalt zu machen, die in jedem Bistum angeboten werden. Wenn eine Kita das Zeugnis verlangt, sollten die Darsteller ein solches natürlich vorzeigen können.

Bilden Sie auch Frauen als Nikoläuse aus?

SCHNEIDER: Ja, wir hatten in diesem Jahr zwei. Aber die können nicht einfach so tun, als seien sie ein Mann. Die Erzieher sagen, dass das die Kinder verstört. Deswegen ziehen sie vor den Augen der Kinder ihr Kostüm an und schlüpfen dann in die Rolle. Das funktioniert gut – übrigens auch bei Männern.

Bewirkt das keine Entzauberung?

SCHNEIDER: Nein. In dem Moment, wo der Darsteller das volle Gewand trägt, ist er für die Kinder der Nikolaus. Und dann sind sie auch nicht enttäuscht, wenn sie irgendwann erfahren, dass hinter dem Nikolaus eigentlich Herr Müller steckt.