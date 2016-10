16-jährige IS-Sympathisantin Safia vor Gericht

Elfstündige Waffenruhe für Aleppo soll in Kraft treten

Aleppo. In der nordsyrischen Großstadt Aleppo soll am Donnerstag eine elfstündige Waffenruhe in Kraft treten. Sie gilt nach russischen Angaben von 8.00 Uhr (Ortszeit/7.00 MESZ) an. Russland und Syrien hatten die Feuerpause am Montag einseitig verkündet. mehr