Ausblick: 2017 - Ein Jahr, in dem sich viel entscheiden wird

Wohl kaum ein Jahr in der neueren Geschichte ist mit so vielen Unabwägbarkeiten, Ängsten, aber auch Hoffnungen befrachtet wie 2017. Kein Wunder bei dem Szenario: Amtsantritt von Trump, richtungsweisende Wahlen in Europa, Dauerkrieg in Syrien, Terrorgefahr. Ob die Welt am 31. Dezember noch so aussehen wird wie heute, vermag keiner zu sagen. Eine Bestandsaufnahme von Klaus Späne.

Angriff der Populisten

Folgt auf den Brexit nun der „Nexit“ und der „Fraxit“? Es sind jedenfalls wegweisende Wahlen, die am 15. März in den Niederlanden und am 27. April in Frankreich anstehen. Und zwar nicht nur für die jeweiligen Länder, sondern gleich für ganz Europa. Dies für den Fall, dass die Holländer dem Rechtspopulisten Geert Wilders zur Mehrheit verhelfen und die Franzosen Marine Le Pen vom rechten Front National ins Präsidentschaftsamts hieven. Beide Politiker sind erklärte EU-Gegner und könnten bei einem Erfolg nationale Referenden über einen Verbleib in der Gemeinschaft ansetzen – mit durchaus offenem Ausgang.

Okay, wir wollen jetzt nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber unmöglich sind solche Szenarien in diesen unsicheren Zeiten nicht. Spannung ist dieses Frühjahr jedenfalls garantiert.

