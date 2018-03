Justiz: 73-Jähriger Deutschtürke in der Türkei in Einzelhaft

Nach der Entlassung Deniz Yücels sitzen noch vier Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. Bislang war unklar, um wen es sich handelt. Nun brechen Angehörige eines Gefangenen ihr Schweigen.

Deniz Yücel ist frei – ist die Krise um deutsche Gefangene in der Türkei damit beigelegt? Fast könnte man den Eindruck gewinnen, nicht zuletzt angesichts der deutschen Rüstungsexporte in die Türkei, bei denen schon fast wieder „business as usual“ herrscht. Dabei sitzen in dem Land nach Angaben des Auswärtigen Amtes immer noch vier Deutsche aus politischen Gründen im Gefängnis. Bislang waren ihre Namen nicht bekannt, doch eine Familie bricht nun ihr Schweigen – aus Verzweiflung.

Der Gefangene: Enver Altayli, 73 Jahre alt, seit mehr als einem halben Jahr ohne Anklage im Gefängnis. Nach Angaben der Familie sitzt er in Isolationshaft.

Altayli besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Am 20. August wurde er in der Urlaubsregion Antalya festgenommen, wo die Familie in einem urigen Dorf eine kleine Ferienanlage betreibt. Hübsche Steinhäuser inmitten von Gärten, fantastischer Blick aufs Mittelmeer. Gäste aus der Bundesrepublik werden auf Deutsch begrüßt, zwei der drei Töchter Altaylis sind in Deutschland geboren. Eine der Töchter lebt in Frankfurt, sie arbeitet dort als Ärztin.

Nach seiner Festnahme in Antalya wurde Altayli in die Hauptstadt Ankara gebracht, wo ein Richter am 26. August Untersuchungshaft verhängte. Nach dem Protokoll der Gerichtsverhandlung wird Altayli verdächtigt, Straftaten für eine Terrororganisation begangen zu haben. Gemeint ist die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den die türkische Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Altayli bestreitet laut Vernehmungsprotokoll Verbindungen zur Gülen-Bewegung und sämtliche Vorwürfe.

Einst beim Geheimdienst

Der Mann ist Jurist und war nach eigener Aussage 1968 vom türkischen Geheimdienst MIT zur Forschung über Osteuropa-Recht nach Deutschland entsandt worden. Beim MIT blieb er demnach bis 1973. In den 1980er Jahren vertrat er die ultranationalistische türkische Partei MHP in der Bundesrepublik, der er aber seit Jahren nicht mehr angehört, wie seine Tochter Zehra sagt. Nach Angaben seiner Familie beriet Altayli Anfang der 1990er Jahre den damaligen türkischen Präsidenten Turgut Özal. Zuletzt arbeitete der Zentralasien- und Außenpolitik-Experte als Publizist.

Vater floh vor Stalin

Altaylis Vater stammte aus Usbekistan und war vor Stalin aus der Sowjetunion in die Türkei geflohen. Altayli selber trieb stets die Sorge vor sowjetischen und später russischen Expansionsbestrebungen um. Die Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kritisierte er besonders mit Blick auf die Annäherung an Moskau. „Er war gegen eine Zunahme des Einflusses Russlands auf die Türkei“, sagt Zehra Der. Sie glaubt, dass russlandfreundliche Kreise in Ankara ihren Vater „aus dem Spiel haben wollten“ – und dass das der Grund für die Inhaftierung sein könnte. „Mein Vater war sein Leben lang nach Westen ausgerichtet. Die Unterminierung von türkischen Institutionen, der Demokratie und des Rechtsstaats hat ihm sehr wehgetan.“

Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 wurden nach Angaben des Auswärtigen Amtes 28 Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei festgenommen, 24 davon sind wieder frei. Von denjenigen Deutschen, gegen die nach der Festnahme U-Haft verhängt wurde, waren namentlich bislang nur der „Welt“-Korrespondent Yücel, die Journalistin Mesale Tolu und der Menschenrechtler Peter Steudtner bekannt. Nach massivem Druck der Bundesregierung sind sie inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Seit Yücels Entlassung vor einem Monat fordert Ankara, die Reisehinweise wieder zu entschärfen, in denen das Auswärtige Amt bis heute vor willkürlichen Festnahmen warnt – die Türkei hofft auf eine massenhafte Rückkehr deutscher Urlauber in diesem Jahr. Verschärft worden waren die Hinweise zum Höhepunkt der Krise um die Gefangenen am 20. Juli vergangenen Jahres. Im Anschluss ging die Zahl der Festnahmen deutlich zurück. Während davor 24 Deutsche eingesperrt wurden, waren es seitdem laut Auswärtigem Amt nur noch vier. Von diesen vier sitzt heute noch einer in U-Haft: Enver Altayli.

Wie im Fall Deniz Yücel erheben regierungsnahe Medien auch gegen Altayli schwere Beschuldigungen, seine Familie spricht von einer „Hetzkampagne“. Die Zeitung „Sabah“ berichtete von einem „geheimen Brief“ Altaylis an Gülen, in dem er dem Prediger seine Gefolgschaft andiene. „So einen Brief gibt es nicht“, sagt Zehra Der. Ihr Vater leide sehr unter der Einzelhaft. Bisheute gibt es keine Anklageschrift.