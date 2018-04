Ähnliche Vorfälle in Deutschland

Vorfall in Münster Amokfahrt in Münster: Der Horror in der guten Stube

Münster. Kaum ein anderer Ort vermittelt so sehr die Essenz gutbürgerlicher Gemütlichkeit wie der Platz vor dem Kiepenkerl in Münster. Am Samstag wurde er zum Ziel einer Amokfahrt. Warum? Das scheint zunehmend klar zu werden. mehr