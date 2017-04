Heimbewohnern werden oft Psychopharmaka verabreicht: AOK: Pflegeheime stellen zu oft Patienten mit Pillen ruhig

Laut Pflege-Report 2017 werden 40 Prozent aller an Demenz leidenden Altenheimbewohner dauerhaft mit Psychopharmaka ruhiggestellt. In anderen Ländern ist diese Quote weitaus geringer. Experten wissen um das Problem und fordern seit Jahren Abhilfe.

Es ist eine schockierende Erkenntnis: 40 Prozent der rund 500 000 an Demenz leidenden Heimbewohner in Deutschland erhalten dauerhaft Neuroleptika oder Antidepressiva. Zum Vergleich: In Schweden liegt diese Quote bei nur zwölf Prozent, in Finnland bei 30 Prozent. Doch noch schockierender ist, dass 82 Prozent der 2500 im Rahmen des AOK-Pflege-Reports befragten Pflegekräfte diesen Verordnungsumfang als angemessen bewerten.

„Der inadäquate Einsatz von Psychopharmaka ist sicherlich zu hoch. Das ist aber nichts Neues“, sagt Professor Johannes Pantel, Experte für Alzheimer und Demenz an der Frankfurter Uniklinik. Laut Pantel dürften Neuroleptika und Anti-Depressiva eigentlich erst angewandt werden, „wenn persönliche Zuwendung und dergleichen“ wirkungslos blieben. „In der Realität sieht es aber oft so aus, dass psychosoziale Maßnahmen nicht ausgeschöpft wurden und die Medikamente auf Dauer verschrieben werden“, so Pantel. Bei dieser Vorgehensweise werde regelmäßig „die wichtige Grenze zwischen medizinischer Behandlung und freiheitsentziehender Maßnahme“ überschritten.

Im Zweifel zu wenig Personal

Pflegeheim-Kritiker Claus Fussek von der Münchner Vereinigung für Integrations-Förderung (VIF) bezeichnet die Zustände in vielen Pflegeheimen als rechtsfreien Raum. „Das ist eine unbequeme Wahrheit, an der die Gesellschaft Verantwortung trägt. Alle Medikamente werden von Ärzten verordnet und von Pflegekräften verabreicht“, so Fussek. Dabei sei das wirkungsvollste Psychopharmaka persönliche Zuwendung. Doch die Personalsituation in Krankenhäusern und Pflegeheimen sei hinreichend bekannt. Wenn im Heim ein Pfleger in der Nacht für 60 Bewohner zuständig sei, dann würden schwierige Patienten „natürlich ruhigstellt“.

Besser qualifizierte Pfleger

Sowohl Pantel als auch Fussek kommen zu dem Schluss, dass mehr und besser qualifiziertes Pflegepersonal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wären. „Bessere Qualifizierung und Bezahlung müssen Hand in Hand gehen“, fordert Pantel. Zudem plädiert der Mediziner für eine verbesserte Kooperation zwischen Pflegern und Ärzten. „Korrekt ist, dass es ein systemisches Problem ist und es eine Vielzahl an Interessen gibt, die nicht primär dem Wohlergehen der Bewohner gelten“, schlussfolgert der Mediziner.

Kommentar: Bittere Pillen Das hat kein Kranker verdient. Mit Medikamenten ruhiggestellt zu werden und dann seinem Ende entgegen zu dämmern. Solche Zustände vermutet man eher in Pflegeheimen oder Krankenhäusern von sogenannten Entwicklungsländern. clearing

Pflegeheim-Kritiker Fussek ist der Ansicht, dass bereits genug Geld im Gesundheits- und Pflegesystem zirkuliere. „Gleichwohl gibt es kaum ein so intransparentes System in diesem Land. Es kann nicht sein, dass so ein sensibles System den Gesetzen der freien Marktwirtschaft unterworfen ist“, kritisiert Fussek. Auch gemeinnützige Träger wie Caritas und Diakonie müssten mit privaten Anbietern konkurrieren. Die Konsequenz laute: Je schlechter die Pflege, umso höher die Rendite. Doch: „Wer Menschen ruhigstellt, nimmt ihnen die Würde, ihre Selbständigkeit und zwingt sie ans Bett“, sagt Fussek und weist darauf hin, dass der Missbrauch von Psychopharmaka strafbar ist. Insofern sei die AOK-Studie „etwas bizarr“, da in den Heimen ja viele Versicherte der Krankenkasse leben.

AOK-Sprecher Kai Behrens entgegnet, an der Vergütung der Krankenkassen könne man das Problem nicht festmachen. „Wir vergüten anständig“, sagt Behrens. Doch das Geld komme meist nicht eins zu eins bei den Pflegekräften an. So habe die AOK jüngst in Hamburg den Tariflohn der Pflegekräfte um 2,3 Prozent angehoben. Jenen Häusern, die sich zu mehr Transparenz ihrer Pflegetätigkeit verpflichteten, wurde gar eine Erhöhung um 4,6 Prozent zugesichert. Doch: „Nur 15 Prozent der Häuser haben dieses Angebot auch angenommen“, sagt Behrens. Kommentar Seite 2