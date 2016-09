Bundeskanzlerin Angela Merkel: Ab heute mit Gefühl

Wahl-Schlappen in Serie für die CDU, Dauer-Streit mit Horst Seehofer und Rumoren in ihrer Partei: Angela Merkel schien all das ungerührt wegzustecken. Am Tag nach dem Berlin-Debakel aber gibt sie sich selbstkritisch – und fast ein bisschen neu.

Man ahnt, was Gerhard Schröder macht, falls er zusehen sollte. Aber niemand weiß, ob es so ist; Bundeskanzler a. D. können tun was sie wollen, an Nachwahlmontagen. Die Kanzlerin in Diensten – der Republik, so hat sie es versprochen an ihrem ersten Tag – bereitet zunächst den versammelten politischen Korrespondenten, in Folge der Nation eine Überraschung. Denn sie distanziert sich.

Im Abrücken hat Angela Merkel einige Übung; diverse Minister und auch Ministerpräsidenten haben das zu spüren bekommen. Nun aber ist kein Partei- oder Unionsfreund dran, auch kein Konkurrent, sondern eine Erfindung. Eine Formel. Ein Satz. Ihr Satz. „Wir schaffen das.“ Drei kurze, für schätzungsweise 82 Prozent der Menschen im Land längst nicht mehr unschuldige Worte. An diesem Montag gegen zwanzig vor zwei gibt Angela Merkel ihnen den Laufpass. Sie distanziert sich. Genau genommen von sich selbst.

Schon am Wochenende hat es Hinweise gegeben. Der „Wirtschaftswoche“ hat Merkel gesagt, der Satz sei längst „fast zu einer Leerformel“ geworden, sie wolle ihn „am liebsten kaum noch wiederholen“. Aber wer liest schon die „Wirtschaftswoche“? Wer also erfährt schon, dass nun nicht mehr gilt, was vor nicht einmal drei Wochen noch valide war, nachzulesen in der „Süddeutschen“, der sie sagte „wir“ umfasse „letztlich uns alle“.

Es haben sich am Sonntag, bei der Wahl in Berlin, allerdings erneut zählbare Widerstände gegen das Merkel’sche Wir ergeben. Für „Wir-schaffen-das“ bedeuten sie das Ende. Die Kanzlerin selbst will mit ihrem Satz nichts mehr zu tun haben. Zwar nennt sie ihn noch „Teil meiner politischen Arbeit“ und „Ausdruck von Haltung und Ziel“. Aber dann wiederholt sie „Leerformel“ und fügt „Endlosschleife“ hinzu, „übertrieben oft wiederholt“ und dass sich von den Worten ja mancher sogar provoziert fühle.

Ihr selbst, das ist nun erwiesen, ist die Formel schlicht lästig geworden. In München, in der Staatskanzlei und der CSU-Parteizentrale, falls sie es mitkriegen, müssen sie jetzt Augen und Ohren aufreißen. Gerhard Schröder, falls er zuschaut, muss sich an den Juni 1999 erinnern, exakt an die Europa-Wahl, wo seine SPD ungefähr so brutal abschmierte wie jetzt die Merkel-CDU fünfmal in Serie.

Rot-Grün hatte damals das erste dreiviertel Regierungsjahr grandios versemmelt. „Wir haben verstanden“, sagte Kanzler Schröder am Tag danach.

In Berlin hat nun, gegen Ende ihres elften Jahres im Amt, die Kanzlerin Merkel ihren Ich-habe-verstanden-Moment. Es gibt Christsoziale, die vor Merkels Haushaltsrede im Bundestag sagten, jetzt müsse sie aber „die rhetorische Kurve“ kriegen; elf Tage waren da noch Zeit bis zur Berlin-Wahl. Und die seitdem grollen, „für Rhetorik ist es jetzt zu spät“.

Nun aber redet Merkel, wie sie vielleicht noch nie geredet hat. Sie räumt eigene Fehler in ihrer Flüchtlingspolitik ein. „In den vergangenen Jahren weiß Gott nicht alles richtig gemacht“, sagt sie, „nicht wirklich Weltmeister bei der Integration“, auch zu lange auf dem Dublin-Verfahren ausgeruht, „das war nicht gut“ – und: „Wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückdrehen, damit Deutschland besser auf die Situation vorbereitet gewesen wäre.“ Und sie gesteht, zumindest indirekt, zu, dass ihre Kommunikation lausig gewesen ist, über Monate hinweg: Es scheine, als habe sie „Richtung, Ziel und Grundüberzeugungen unserer Flüchtlingspolitik nicht ausreichend klar“ gemacht.

„Wir müssen uns“, sagt Merkel, „jetzt gleichsam selbst übertreffen – auch ich.“

Jemand, der sie und auch Seehofer ziemlich gut kennt, hat dieser Tage gesagt, es müsse spätestens bis Jahresende zu einem neuen Vertrauensverhältnis zwischen den beiden kommen. Und auf die Frage, wer der beiden mehr tun müsse, geantwortet, falls die beiden so anfingen, dann könnten sie es gleich bleiben lassen.

Definitiv hat die Selbstüberbietungsfähigkeit der Kanzlerin ihre Grenze bei der CSU-Festlegung auf Zuwanderung „aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis“. Wer sich wünsche, sagt Merkel, dass keine Fremden kämen, „schon gar keine islamischen Glaubens“, müsse wissen: „Dem steht das Grundgesetz, das ethische Fundament der CDU und meine persönliche Überzeugung entgegen.“

Das klingt ziemlich lutherisch, hier-stehe-ich-und-will-nicht-anders: Aber anders zu wollen oder wenigstens zu scheinen – das hat sich Merkel übers Wochenende offenbar sehr fest vorgenommen. Bislang hat sie Umfragen abgetan wie Tinnef – zumindest öffentlich.

Nun aber kommt sie von selbst auf die eventuell verheerendste ihrer Amtszeit zu sprechen. 82 Prozent hatten laut „Spiegel“ vor zehn Tagen eine „Kurskorrektur“ ihrer Flüchtlingspolitik gefordert. Falls, sagt nun Merkel, „die 82 Prozent mir sagen wollen: Es soll sich die Situation vom vergangenen Jahr nicht wiederholen – dann kämpfe ich genau dafür“.

Keine zwei Stunden zuvor hat Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende und definitiv ein Wahlsieger in Berlin, in schöner Westerwelle-Tradition, den „Merkel-Malus“ erfunden, der die CDU-Ergebnisse durchsacken lasse. Falls die Kanzlerin Gehör findet, kann Lindner die hübsche kleine Gemeinheit gleich wieder vergessen. Aber gilt noch, was Merkel sagt?

„All das“, sagt sie selbst, „wird niemanden überzeugen, der ,Merkel muss weg!’ schreit.“ Sie sagt das wirklich. Spätestens jetzt ist die AfD angekommen, im Adenauer-Haus und im Kanzleramt, als ernst genommene Konkurrentin. Dass die Menschen mehr ihren Gefühlen trauten als Fakten, sagt Merkel. Und dass sie jenen, die glaubten, „ich triebe unser Land in Überfremdung“ deshalb „mit meinem Gefühl begegnen“ wolle. „Ich habe das absolut sichere Gefühl, dass wir aus dieser komplizierten Phase besser herauskommen, als wir hineingegangen sind.“

Gerhard Schröder, falls er es sieht, könnte jetzt sein Schröder-Grinsen aufsetzen. Das mit dem besseren Herauskommen hat Angela Merkel schon bei jeder Krise gesagt – nur ohne Gefühl eben. „Politische Führung“, hat Schröder gerade in einem „FAS“-Interview erklärt, „heißt, das Risiko einzugehen, eine Wahl zu verlieren, wenn eine unpopuläre Entscheidung im Interesse des Landes notwendig ist.“ Auch dieser Satz ist natürlich ein bisschen geschönt.