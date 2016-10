Geberkonferenz in Brüssel: Abkommen zwischen EU und Afghanistan: Geld gegen Flüchtlinge?

14 Milliarden Euro wurden in Brüssel für den Wiederaufbau Afghanistans gesammelt. Kritiker monieren, dass dieses Geld nur floss, weil man sich mit Afghanistan auf die Rückführung von Flüchtlingen einigte.

5407 Kilometer liegen zwischen der afghanischen Hauptstadt Kabul und Brüssel. Es ist der Graben zwischen diesen beiden Welten, der auch die gestrige Konferenz der Geberstaaten in Brüssel überschattete. Im Zentrum der EU gab sich Präsident Aschraf Ghani alle Mühe, von Fortschritten im Kampf gegen die Taliban zu berichten. Zugleich bemühte sich das sechste Bataillon der einheimischen Spezialkräfte in Kundus, wo noch ein Kontingent deutscher Armeeberater stationiert ist, die Kämpfer zurückzudrängen, die am Wochenende die Stadt überrannt hatten.

Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein Der Glaube an eine Zukunft für Afghanistan schwindet. Dass sich die internationalen Geber in Brüssel auf eine neue Finanzspritze für die kommenden Jahre verständigen konnten, überrascht kaum. clearing

„Die EU ist geografisch weit weg von Afghanistan, hat aber ein extrem starkes Interesse daran, dass das Land Stabilität und Frieden findet“, versuchte die Außenbeauftragte der Union, Federica Mogherini, einen Brückenschlag. Vertreter von 70 Ländern waren gestern nach Brüssel gekommen. Am Ende gab es Zusagen über mehr als 14 Milliarden Euro, verteilt auf vier Jahre. Die Europäer steuern alleine 200 Millionen Euro pro Jahr bei, was über die gesamte Finanzperiode von 2014 bis 2020 rund 1,4 Milliarden Euro macht. „Das Land hängt am Tropf der internationalen Gemeinschaft“, sagte ein hochrangiger EU-Diplomat gestern. „Wenn sich nicht alle beteiligen, ist Afghanistan nicht zu retten.“

Eine internationale Aufgabenteilung gibt es längst. Während sich die EU und die Geberländer um den Wiederaufbau kümmern, sind die Nato und die Vereinigten Staaten für die Ausbildung der einheimischen Truppen zuständig.

Doch von einer Lösung oder Befriedung kann keine Rede sein. In 31 der 34 Provinzen kommt es immer wieder zu Kämpfen, vor denen die Menschen fliehen müssen. Auch nach Europa. Dass die EU es dennoch gewagt hat, am Wochenende mit der afghanischen Seite ein Abkommen über die Rückführung von Flüchtlingen abzuschließen, empört vor allem viele Menschenrechts-Organisationen. Das Land sei „alles andere als sicher“, betonte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burckhardt am Dienstag in Brüssel.

Die Grünen-Europaabgeordnete Barbara Lochbihler warf der EU sogar vor, es sei „verantwortungslos, dass die europäischen Mitgliedstaaten nun 80 000 afghanische Asylbewerber abschieben wollen.“ Damit nutze die Gemeinschaft die finanzielle Abhängigkeit des Staates am Hindukusch „eiskalt aus“. Offizielle Vertreter der Union wiesen die Zahl zurück und betonten, dass in den kommenden sechs Monaten „maximal 50 Flüchtlinge pro Flug“ zurückgebracht werden sollen. Falsch sei auch der Vorwurf, dass die Gelder nur dann ausgezahlt würden, wenn Kabul sich bei der Rücknahme von Flüchtlingen kooperativ zeige. Doch die Skepsis vieler Beobachter prägte die Gespräche in Brüssel.

Mogherini bemühte sich indes, den Eindruck eines Deals „Geld gegen Flüchtlinge“ zu zerstreuen: „Es geht darum, die sozialen Reformen aufrechtzuerhalten, um Jobs zu schaffen. Um den jungen Menschen und den Frauen eine Zukunft in ihrem eigenen Land zu ermöglichen“, sagte sie. Es wurde aber auch deutlich: Afghanistan benötigt noch viel und lange Hilfe.