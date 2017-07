Abstimmung über US-Gesundheitssystems wird verschoben

Schulz will im EU-Flüchtlingsstreit finanzielle Hebel nutzen

Berlin. Die Verteilung von Flüchtlingen in Europa kommt nicht voran. Mehrere Staaten verweigern sich seit langem. SPD-Chef Martin Schulz will das Thema mit der EU-Haushaltsplanung verknüpfen und die Bremser so in Bewegung bringen. Vorausgesetzt er wird im Herbst Kanzler. mehr