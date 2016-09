Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: AfD setzt Siegeszug fort

AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm jubelt nach den ersten Prognosen fast überschwänglich: „Vielleicht ist das heute der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels“, ruft er vor jubelnden Anhängern. „Das muss unser Ziel sein.“ Mit über 20 Prozent der Stimmen schafft die AfD in Mecklenburg-Vorpommern als zweitstärkste Kraft den Sprung in den Schweriner Landtag. Ähnliches soll die AfD nach Holms Vorstellung im kommenden Jahr im Bund schaffen.

Einen „historischen Sieg“ nennt der stellvertretende Bundesvize, Alexander Gauland, das Ergebnis. Es sei besonders wichtig, dass die AfD im Heimatland von Kanzlerin Merkel vor der Union liege. Das zeige, dass die Bürger Merkels Politik nicht mehr wollten.

„Meck-Pomm“ ist das neunte Bundesland, in dem die AfD im Parlament sitzt. Ihr bislang bestes Ergebnis hat die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im März mit 24,3 Prozent eingefahren. Mit dem Ergebnis vom Sonntag spürt die Partei noch stärkeren Rückenwind für ihr eigentliches Ziel, den Einzug in den Bundestag 2017 und die Abwahl von Kanzlerin Merkel.

Björn Höcke, der Thüringer Fraktionsvorsitzende vom rechten Flügel der Populisten, gibt das Wahlergebnis von Mecklenburg-Vorpommern als „Minimalziel“ für die Bundestagswahl aus.

„Die anderen werden sich warm anziehen müssen“, kündigt Spitzenkandidat Holm auf der Wahlparty an. Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry sieht im Wahlerfolg ihrer Partei vor allem ein Signal gegen die bisherigen Parteien. Die AfD habe aus allen Parteien Wähler für sich gewinnen können, sagte Petry. „Das liegt daran, dass sie die Wähler zu lange nicht gehört haben“, sagt Petry.

Rückenwind für Berlin

Holm, ein ehemaliger Radiomoderator, der mehrere Jahre beim Radiosender FFH moderierte, hatte sich im Wahlkampf moderat präsentiert und in der Landespolitik stark auf das Thema Familie gesetzt. Er kritisierte die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin, forderte eine konsequente Schließung der Grenzen.

Der nächste Stimmungstest wird die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in zwei Wochen. Dort liegt die AfD in der jüngsten Umfrage bei zehn Prozent. „Berlin ist anders“, sagte AfD-Bundesvize Beatrix von Storch. Doch ein paar Prozentpunkt mehr werden schon noch erhofft. Von Storch ist sich sicher, dass Mecklenburg-Vorpommern der AfD in der Berlin-Wahl einen Schub geben werde.

Storch räumte ein, dass der Einzug der AfD mit zweistelligen Ergebnissen in mehrere Landtage in diesem Jahr die Partei vor Personalprobleme stelle. „Das ist eine Herausforderung“, sagte sie. Für die Abgeordneten sind wissenschaftliche Mitarbeiter nötig, darüber hinaus werden Mitarbeiter für den Fraktionsbetrieb gebraucht.

Spitzenkandidat Holm kündigte eine konstruktive Mitarbeit im Parlament an und fügte hinzu: „In welcher Konstellation auch immer.“

Die AfD hat vor allem Nichtwähler mobilisieren könne. Nach am Sonntag vom ZDF veröffentlichten Daten waren rund 34 Prozent ihrer Wähler vor fünf Jahren nicht zur Wahl gegangen. Mit dieser Entwicklung lasse sich auch die von 51,5 Prozent auf rund 60 Prozent gestiegene Wahlbeteiligung erklären, hieß es.

Kommentar: Bitterer Tag für Merkel Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass in der Union die Diskussion über eine vierte Kanzlerkandidatur Angela Merkels weitergehen wird. clearing