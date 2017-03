Affäre um Beamtensold für Wendt weitet sich aus

Und der Minister wirbt doch noch Türkischer Wirtschaftsressortchef tritt in Köln und Leverkusen in privat gemieteten Sälen auf

Köln. Aller guten Dinge sind drei. Zumindest für den türkischen Wirtschaftsminister. Denn nach zwei Absagen konnte Nihat Zeybekci am Sonntagabend endlich in Köln die Werbetrommel schlagen für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei. mehr