Aktivisten: Mehr als 50 Tote bei Luftangriff in Syrien

Deutlich weniger Asylgesuche 2017 in Deutschland

Brüssel. Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist nach neuesten Daten im vergangenen Jahr um 70 Prozent zurückgegangen. 2017 beantragten rund 222 500 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, wie die europäische Asylbehörde EASO am Montag in Brüssel mitteilte. mehr