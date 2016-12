Billig-Airline: Al-Wazir beschränkt Ryanair-Rabatte

Die Fraport AG darf Fluggesellschaften, die neu an den Frankfurter Flughafen kommen, keine speziellen Gebühren-Rabatte gewähren. Entsprechende Pläne des Flughafen-Betreibers hat Hessens Wirtschafts- und Verkehrsministerium als zuständige Aufsichtsbehörde abgelehnt. „Von dem ursprünglich beantragten Sonder-Rabatt hätten faktisch ausschließlich neue Fluggesellschaften profitieren können“, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in Frankfurt zur Begründung. Dadurch wären aber bereits in Frankfurt vertretene Airlines diskriminiert worden – was gegen das Bundesluftfahrtgesetz verstößt, wie Al-Wazir ausführte. „Deshalb ist dieser Rabatt nun vom Tisch.“

Fraport hat diesen Rabatt im Rahmen seines allgemeinen Gebühren-Antrags 2017 einführen wollen, um verstärkt neue Airlines nach Frankfurt zu locken – vor allem Billig-Airlines, die am größten deutschen Flughafen erst vier Prozent des Passagier-Aufkommens ausmachen. Dagegen sind die anderen Airlines in Frankfurt Sturm gelaufen, nachdem der Flughafen-Betreiber Anfang November bekanntgegeben hatte, dass im kommenden Frühjahr mit Ryanair Europas größte Billigflug-Gesellschaft nach Frankfurt kommen wird. Erbost zeigte sich vor allem Carsten Spohr, Chef der Lufthansa, die sich zumindest an ihrer Frankfurter Heimatbasis vor ihrem aggressiven Erzfeind sicher gewähnt hat.

Dass Ryanair nach gestrigen Angaben trotz der Entscheidung des Landes daran festhält, Frankfurt als seine neunte deutschen Basis zu etablieren, überrascht indes nicht. Zwar sieht der von Fraport überarbeitete und von Al-Wazir gestern genehmigte Gebühren-Antrag nicht mehr ganz so üppige Rabatte für den irischen Billigheimer vor. Aber auch die nun in Kraft tretende Verordnung macht es den neuen Airlines im Europaverkehr viel leichter, in den Genuss von Entgelt-Ermäßigungen zu kommen, als den hier bereits etablierten Airlines. Denn Rabatte gibt’s erst ab einem jährlichen Passagierwachstum von drei Prozent – in diesem Fall werden pro Passagier zwei Euro weniger fällig. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, sobald der Passagier-Anstieg die 20-Prozent-Marke knackt: Dann sparen die Airlines sogar 14 Euro pro Passagier.

Nachteil für Lufthansa

Klar, dass da Neuzugänge in „FRA“, die mit einer niedrigen Passagierzahl starten, wegen der naturgemäß höheren Wachstumszahlen auch in stärkerem Maße von den Preisnachlässen profitieren. Zum Vergleich: Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr von Frankfurt aus 10,1 Millionen Menschen ins europäische Ausland geflogen. Um Rabatte zu erhalten, müsste sie also innerhalb eines Jahres auf mindestens 300 000 zusätzliche Passagiere im Kontinentalverkehr kommen – das wird sie 2017 wohl nicht schaffen.

Da ließ sich die Kranich-Gesellschaft gestern weder von Al-Wazirs Aussage freundlich stimmen, dass die Rabatte auf drei Jahre begrenzt sind und dabei kontinuierlich sinken, noch von dessen Beteuerung, dass auch Lufthansa-Töchter wie Eurowings oder Brussels Airlines quasi als Neu-Starter gelten würden, wenn sie nach Frankfurt kämen. „Wir sehen uns gegenüber neu ab Frankfurt fliegenden Airlines benachteiligt“, schimpfte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister. „Es kann nicht sein, dass zwei Airlines, die dieselbe Strecke fliegen, unterschiedliche Gebühren bezahlen.“ Lufthansa prüfe nun alle Optionen.