Wer wird der nächste Bundestags-Alterspräsident?: Alter schützt vor Weisheit nicht

Hans-Christian Ströbele will kein fünftes Mal um ein Direktmandat kämpfen. Viele auch außerhalb der Grünen bedauern das – manche aber nur, weil so Alexander Gauland Alterspräsident des 19. Bundestags werden könnte.

Er wollte die Revolution, das hat er immer gesagt. Am Ende könnte er mit einer Neuerung zu tun haben, indirekt, die ihm nicht gefallen kann. Weil Hans-Christian Ströbele zur Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht mehr kandidiert – wird er auch nicht Alterspräsident werden. Er hätte der erste Grüne sein können in diesem Amt, das für sehr kurze Zeit sehr hohe Würde bringt.

Nicht noch weitere vier Jahre das, was Ströbele „den Stress“ nennt – und was Kollegen etwas ausführlicher so beschreiben: „Kommt um acht, geht erst, wenn es dunkel wird – und das kann auch gut nachts um zwölf sein.“

Vorbei. Nächstes Jahr. Wenn er dann wirklich aufhört, wird Ströbele Nachrufe kriegen, als wäre er schon tot. Jetzt aber, wo er die Parlamentspension nur ankündigt, heißt es in seiner Partei – und in anderen auch –, es wäre gut gewesen, wenn er noch einmal . . .

Das Missliche hört auf den Namen Alexander Gauland. Es heißt in Berlin und darum herum, der AfD-Partei- und Fraktionschef von Brandenburg plane den Wechsel. Aus dem Land- in den Bundestag. Wo er dann gute Chancen haben würde, Alterspräsident zu werden. Und also nicht nur die erste Sitzung des Parlaments zu leiten – sondern auch die Eröffnungsrede zu halten. So sieht es die Geschäftsordnung vor.

Nüchtern gerechnet hätte Gauland beste Aussichten – Stand 16. Dezember 2016. Heinz Riesenhuber, der Senior von 2013, Jahrgang 1935, tritt nicht wieder an. Ströbele, geboren im Juni 1939, ebenfalls nicht. Bleibt Gauland – geboren im Februar 1941. Bleibt nur Gauland?

Vor die Antwort – neun Monate vor dem Wahltermin nur von sehr begrenzter Seriosität – lässt sich noch eine Frage stellen: Hält die Republik zehn Minuten möglichen Rechtspopulismus nicht aus? Lässt sich über einen vielleicht unsouveränen Vortrag nicht souverän hinweggehen?

Seit nun 22 Jahren ist erwiesen, dass es zumindest umgekehrt funktioniert. Den 13. Bundestag, den ersten gesamtdeutschen, eröffnete am 10. November 1994 der Schriftsteller Stephan Heym, 81 damals, Parteiloser auf der offenen PDS-Liste, mit einer um „Großzügigkeit und Toleranz im Umgang miteinander“ werbenden Rede. Wenige Minuten darauf verweigerten ihm die gesamte Union – außer Rita Süssmuth – und Teile der SPD den Applaus, einige Unionisten verließen sogar das Plenum im Bonner Wasserwerk.

Und in Berlin? Im Reichstag? 2017? Falls . . .? Einige, die sicher wieder im Bundestag sein werden, raten zu Gelassenheit. Sei ja noch lange hin. Und dann: Man höre, mit der FDP werde sich auch Hermann Otto Solms um die Rückkehr bewerben. Dann werden Umfrage-Prozente genannt und Chancen erwogen. Sicher indes ist allein: Solms ist – egal, wie es kommt – exakt 97 Tage älter als Gauland. Alles andere ist nicht Revolution, sondern Spekulation.