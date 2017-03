Strategiepapier zum Bundestagswahlkampf: Alternative für Deutschland: Die Provokateure

In ihrem Strategiepapier zum Bundestagswahlkampf stellt sich die AfD als die einzige „wahre Oppositionspartei“ in Deutschland dar. Ungereimtheiten offenbart das „Manifest“ auch.

Die Bundestagswahl rückt näher. Aber auf dem Landesparteitag der Sachsen-AfD am Wochenende mussten sich die Rechtspopulisten einer Zerreißprobe unterziehen. Trotz heftiger Kritik an ihrer Führung wurde Parteichefin Frauke Petry zur AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl in Sachsen gewählt. Auf Platz zwei der Liste wählten die Delegierten den umstrittenen Dresdner Richter Jens Maier, der als Vertreter des Lagers um den Thüringer AfD-Rechtsaußen und Petry-Kontrahenten Björn Höcke gilt. Maier sprach vor Höckes umstrittener „Schandmal“-Rede in Dresden zu den Anwesenden und bezichtigte damals die Bundesregierung der „Herstellung von Mischvölkern, um die nationalen Identitäten auszulöschen“.

Das denkt die AfD über die anderen Parteien Im „Manifest" der AfD zur Bundestagswahl sind auch Einschätzungen zu politischen Mitbewerbern zu finden. Wir stellen diese in Auszügen vor:

Die AfD hat sich für die Bundestagswahl im September große Ziele gesetzt. „Demokratie wieder herstellen“ und „Dem Volk die Staatsgewalt zurückgeben“ hat sich die Partei auf die Fahnen geschrieben, um bei ihrer Wählerklientel zu punkten.

Nachzulesen ist das alles im „AfD-Manifest 2017“, das im Untertitel den Namen trägt: „Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017“. Auf 33 Seiten sind dort die Überlegungen und Schlussfolgerungen für die Bundestagswahl niedergelegt. Obwohl das Papier als „vertraulich“ überschrieben ist, hat es den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Es liegt auch dieser Zeitung vor.

Das „Erzählschema“

In diesem Papier ist unter anderem auch von „Eskalation“ und von „Wählerzielgruppen“ die Rede. Wer nicht in diese Wählerzielgruppen einsortiert werden kann, wird im AfD-Jargon zur „Zielscheibe“.

Für den Extremismusforscher Benno Hafeneger, Professor an der Marburger Philipps-Universität, haben solche verbalen Provokationen bei der AfD durchaus System. Hafeneger geht davon aus, dass die „Führungsfiguren“ der AfD einem bestimmten „Erzählschema“ folgten. Mit bestimmten provokativen Äußerungen sorge man für eine gesellschaftliche Erregung. „Im Anschluss werden diese Äußerungen dann relativiert, aber ohne etwas davon zurückzunehmen“, so Hafeneger. Dabei ginge der AfD-Rechtsaußen Höcke am weitesten. Dieser hatte das Berliner Holocaust-Denkmal während der Rede in Dresden als „Schandmal“ bezeichnet. Empörte Reaktionen der anderen Parteien waren die Folge. Höcke versuchte danach seine Rede als „Missverständnis“ zu relativieren, ohne aber von deren Inhalten abzurücken.

Auch das Geschichtsverständnis von AfD-Politikern findet Hafeneger fragwürdig, da es offenbar davon ausgehe, dass dreimal versucht wurde, Europa zu unterwerfen. Und zwar durch „Napoleon, Hitler und die EU“. Für Hafeneger sind solche Vergleiche „einfach nur absurd“.

Im Sinne der AfD-Logik sind provokative Strategien anscheinend notwendig, da angeblich große Teile der Medien der Partei feindselig gegenüberstehen. Zwar habe sich die Teilnahme von AfD-Repräsentanten in Fernsehrunden verbessert, doch dienten diese ausschließlich dazu, die Rechtspopulisten vorzuführen oder zu desavouieren, meinen Manifest-Autoren, so heißt es.

Albrecht Glaser, der für die AfD zur Bundespräsidentenwahl angetreten ist und früher Stadtkämmerer in Frankfurt war, wehrt sich gegen den Vorwurf, dass seine Partei während des Wahlkampfs schwerpunktmäßig auf „Eskalation“ und Tabubrüche setzen wolle. „Wer das aus dem Manifest ableitet, macht aus einer Mücke einen Elefanten“, sagt er. Für ihn stellt das „Manifest“ lediglich die Kampagne zur Bundestagswahl vor. „Die ist handwerklich erarbeitet wie bei jeder anderen Partei auch“, so Glaser weiter.

Klare Absage fehlt

Im „Manifest“ selbst bemüht sich die AfD durchaus um eine Abgrenzung zu rechtsextremen Gruppierungen. Das sei für die „Protestpartei“ und einzige „wahre Oppositionspartei“ im Lande wichtig, so die Selbsteinschätzung der AfD, da sich die meisten Wähler in „der politischen Mitte“ verorten. Und die wolle man schließlich nicht aus den Augen verlieren. Doch zu einer ganz klaren Absage an den Rechtsextremismus kann sich die AfD anscheinend nicht entschließen.

Das „Manifest“ gibt zwar die Empfehlung, Abstand von Gruppen zu halten, „die der Mainstream für rechtsextrem hält“. Auf der anderen Seite müsse aber „nicht jedes Mitwirken individueller AfD-Mitglieder bei in den Mainstream-Medien suspekten Gruppen thematisiert und geahndet werden“.

Abgesehen von einer ausgeprägten Flüchtlings-, Islam- und EU-Kritik gibt sich die AfD in dem Strategiepapier den Anstrich einer konservativen Partei, die sich zum Beispiel den „Wohlstand für Alle“, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Gegnerschaft zur „Gleichmacherei“ im Schulsystem auf die Fahnen geschrieben hat. Unter Berufung auf Umfragen geht die AfD davon aus, ein großes Wählerspektrum in der Bundesrepublik von über 20 Prozent abzudecken. Und dieses Wählerpotenzial, so ist im „Manifest“ nachzulesen, umfasse genauso die „kleinen Leute in prekären Wohngebieten“ wie den „gehobenen Mittelstand“.

Keine unwichtige Rolle in der Wahlkampfstrategie der AfD spielen die sozialen Medien. Diese sollten verstärkt genutzt werden, um die Positionen der Partei in der Öffentlichkeit zu stärken. Offenbar zeitigt diese Strategie schon Erfolge.

„Populistischen Parteien gelingt es sehr gut, die neuen Medien zu bespielen“, hat der Politikwissenschaftler Norbert Kersting von der Universität Münster bei seinen Forschungen festgestellt. Bei diesen „elektronischen Stammtischen“ würden sich die Teilnehmer mit ihren durchaus extremen Meinungen gegenseitig „hochschaukeln“. Längst sei dort nicht nur von der „Lügenpresse“, sondern auch von der „Lügenschule“ die Rede.

Kersting rät den Politikern der sogenannten etablierten Parteien, sich in diesen vielfach abgeschotteten „Echokammern“ zu integrieren und diese dann mit Fakten „zu bespielen“. Das heißt, Unwahrheiten zu widersprechen.