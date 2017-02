Altmaier verteidigt Afghanistan-Abschiebungen

Russland und China verhindern Syrien-Sanktionen

New York. Déjà-vu im Sicherheitsrat: Schon wieder stemmt sich Russland per Veto gegen eine Syrien-Resolution, verhindert diesmal Sanktionen. Nach der Abstimmung giften sich Trumps neue UN-Botschafterin und der Vertreter des vor einer Woche gestorbenen russischen Botschafters an. mehr