Viel Zeit lässt sich Andrea Nahles nicht. Noch in Wiesbaden fasst der SPD-Vorstand den ersten Beschluss mit ihr als Parteichefin. Es geht um den Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Die SPD will ihn abschaffen. Die Union will das nicht.

Schöner als an diesem Beispiel lässt sich kaum zeigen, in welchem Spannungsfeld Nahles sich ab sofort bewegt. Als Parteivorsitzende wird sie Forderungen formulieren, die sie als Fraktionschefin umsetzen soll – aber oft nicht können wird. Weil sie dazu ihre Partner von CDU und CSU braucht; und die aber häufig nicht wollen.

Taumeln statt Stehen

Nicht zuletzt wegen exakt dieser Diskrepanz zwischen Wollen und Können steht die SPD so da, wie sie dasteht: schlecht. Genau genommen steht sie gar nicht mehr, sondern taumelt.

Es sind nicht nur Sozialdemokraten, denen das nicht gefällt. Wenn die Linken-Parteichefin Katja Kipping nach dem Wiesbadener Parteitag der Sozialdemokratie „eine gewisse Tragik“ attestiert – dann meint sie damit auch, dass für ihre Partei jede Chance auf Regierungsbeteiligung in weitester Ferne liegt.

Auch in der CDU-Zentrale hegt man keine Schadenfreude über das Schicksal der SPD. Es hat zwar einige Zeit gedauert, ehe man dort verstanden hat, wie viel der Niedergang der Sozialdemokratie mit der eigenen Partei, der CDU, zu tun hat. Und zwar nicht allein in den Ursachen – sondern mindestens so sehr in den Folgen.

Allerspätestens mit der neuen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer aber ist im Konrad-Adenauer-Haus eine Erkenntnis eingezogen, die auf der Vorstandsetage die Sorgenfalten sprießen lässt: Die von Nahles’ Kollegin Angela Merkel so geliebte asymmetrische Demobilisierung ist eben doch nicht ganz so einseitig wie deren Perfektioniererin sich und die Republik glauben machen wollte.

Denn ohne starken Gegner links erwächst der CDU Konkurrenz von rechts. Und dieser Prozess schwächt die Union insgesamt. Nicht nur Merkel-Kritiker in CDU und CSU sagen, diese Kontrahenten habe sich die Kanzlerin persönlich herangepäppelt. Man muss das nicht so sehen. Und der SPD hilft es ohnehin kein bisschen weiter. Sie weiß – in Wiesbaden war das so stark zu spüren wie nie – gerade überhaupt nicht mehr, wer sie ist. Nur was sie weiter zu sein begehrt: eine Volkspartei. Aber immer weniger wollen ihr das glauben – mit Wahlergebnissen zwischen 25 und 20 Prozent, Tendenz fallend.

Im Adenauer-Haus, beispielsweise, hat man aufmerksam registriert, wie sehr Nahles den alten sozialdemokratischen Kernwert „Solidarität“ betont hat und wie sie ihre ganze Rede gleichsam um ihn herum entworfen hat. Und dabei versucht, ihn neu und zeitgemäß zu konkretisieren. Eventuell hat dieses Augenmerk auch damit zu tun, dass die CDU Ähnliches plant – auf dem Weg zu ihrem neuen Grundsatzprogramm.

Die Runderneuerung

Die SPD hat gleich eine Runderneuerung vor; zumindest hat Nahles die versprochen. Und auch, dass sie sich von nichts – und vielleicht auch niemandem – aufhalten lassen will. „Man kann eine Partei“, hat sie in Wiesbaden beteuert, „auch in der Regierung erneuern.“ Und dann versprochen: „Diesen Beweis will ich ab morgen antreten.“

Wer mag, kann den Paragraf- 219a-Antrag so verstehen. Denn Nahles hat auch gesagt, dass Regierungs- und Parteiarbeit nicht immer zusammenpassten. „Manchmal beißt sich das – dann ist es eben so.“ Und dass sie selbst das gut aushalten könne: „Ich bin nicht schizophren.“ Bei der SPD kann man auch nach Wiesbaden nicht wirklich sicher sein.