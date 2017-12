Anhänger befreien Saakaschwili aus Gefangenenbus

Razzia auch in Hessen Wohnung im Marburg im Visier der Soko "Schwarzer Block"

In insgesamt acht Bundesländern durchsuchte heute Morgen die Polizei Wohnungen von Personen, die an den gewaltsamen Aussschreitungen in Hamburg während des G-20-Gipfels diesen Sommer beteiligt gewesen sein sollen. Auch eine Wohnung in Marburg war dabei. mehr