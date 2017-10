Interview: Arbeitsbedingungen an Schulen sind laut Bildungsgewerkschaft unattraktiv

An Hessens Schulen fehlen die Grundschullehrer. Wo liegen die Gründe?

BIRGIT KOCH: Die Arbeitsbedingungen an den hessischen Schulen sind nicht attraktiv. Dies liegt zum einen an der hohen Arbeitsbelastung der Lehrkräfte, das heißt insbesondere an der hohen Pflichtstundenzahl. Auch die Bezahlung ist unzureichend: Seit der sogenannten „Aktion sichere Zukunft“ unter Roland Koch wurde der Beruf systematisch materiell abgewertet, während gleichzeitig die Pflichtstundenzahl angehoben wurde und auch andere Belastungen hinzugekommen sind.

Wie sieht es speziell im Rhein-Main-Gebiet aus?

KOCH: Im Rhein-Main-Gebiet ist der Lehrkräftemangel besonders brisant. Dies liegt sicher auch an den hohen Mieten in der Region. Insbesondere für Grundschullehrkräfte mit der Besoldung A12 – dies ist eine Gehaltsstufe unter der Einstiegsbesoldung aller anderen Lehrkräfte – ist das ein Problem. In und um Frankfurt steigt zudem, wie in den meisten größeren Städten, die Schülerzahl deutlich an, wodurch ein zusätzlicher Lehrkräftebedarf entsteht.

Bild-Zoom Gewerkschafterin Birgit Koch prangert schlechte Bezahlung von Grundschullehrkräften an.

Hat das Land den Bedarf nicht richtig ermittelt?

KOCH: Das trifft leider zu. Wir haben bereits vor mehreren Jahren darauf hingewiesen, dass die sogenannte demographische Rendite nicht existiert. Die Kultusministerkonferenz und auch das Kultusministerium sind bei der Bedarfsermittlung von falschen Zahlen ausgegangen und haben mit zu geringen Schülerzahlen operiert. Bereits seit 2013 liegen die Schülerzahlen an den hessischen Grundschulen oberhalb der offiziellen Prognose der Kultusministerkonferenz. Es liegt also nicht allein an den insbesondere 2015 zugewanderten Kindern und Jugendlichen, dass die Schülerzahlen ansteigen.

Wie beliebt ist das Grundschullehramt bei den Studenten?

KOCH: Viele junge Menschen möchten den Beruf des Grundschullehrers ergreifen – allein es fehlt an ausreichenden Ausbildungskapazitäten an den Universitäten. In den letzten Jahren war das Grundschullehramt an allen drei ausbildenden hessischen Universitäten mit einem hohen Numerus clausus belegt, so dass ein Großteil der Bewerber leer ausging. Ebenso verhält es sich übrigens mit dem Förderschullehramt. Die inzwischen geschaffenen zusätzlichen rund 300 Studienplätze reichen nicht aus. Außerdem gab es in den letzten Jahren einen Mangel an Ausbildungsplätzen im Vorbereitungsdienst, der nach dem Studium absolviert werden muss. Auch hier muss gegengesteuert werden.

Was muss noch geschehen?

KOCH: Das Interesse an diesem Lehramt ist grundsätzlich da, die jungen Kollegen müssen aber auch im Beruf gehalten werden – und zudem auch in Hessen. Dies gilt auch angesichts der Tatsache, dass andere Bundesländer, zum Beispiel das Land Berlin, inzwischen die Besoldung von Grundschullehrkräften an die der anderen Lehrämter angleicht. Hessen hat bundesweit mit die höchste Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte. Viele Kollegen schaffen keine ganze Stelle und reduzieren daher ihre Arbeitszeit auf Kosten ihres Einkommens, um dem Schulalltag gewachsen zu sein.

Was müsste hier geändert werden?

KOCH: Die Pflichtstundenzahl muss reduziert werden. In den Schulen benötigen wir mehr Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte und durch Schulsozialarbeit, die mit den Lehrkräften zusammen als multiprofessionelles Team arbeiten. Die jetzt angekündigten 700 Stellen für Sozialpädagogen sind nötig und wir begrüßen deren geplante Einstellung ausdrücklich.

An welchen Schulformen fehlen noch Lehrer?

KOCH: An den Berufsschulen fehlen schon seit Jahrzehnten ausgebildete Berufsschullehrer, besonders für die Fachrichtung Metall und Elektro. Leider wird der eklatante Fachkräftemangel in diesem Bereich noch immer nicht wirklich angegangen. Zudem haben wir inzwischen auch einen Mangel an ausgebildeten Förderschullehrkräften, die für die Umsetzung der Inklusion dringend gebraucht werden. Aber auch beim Gymnasiallehramt und an den Haupt und Realschulen gibt es einzelne Mangelfächer, wie beispielsweise Musik und Physik.

Wie sieht es mit der Lehrerversorgung im Rhein-Main-Gebiet aktuell aus?

KOCH: Der Kultusminister hat eingestanden, dass die zum Schuljahresbeginn offenen 100 Stellen im Grundschulbereich nicht wie erhofft noch besetzt werden konnten. Es ist aber auch zu bedenken, dass ein Großteil der bestehenden Vertretungsverträge nicht mit einschlägig qualifiziertem Personal abgeschlossen werden kann. So kommen Kollegen ohne adäquate Ausbildung in den Unterricht. Der reale Mangel ist daher viel größer, als es das Kultusministerium eingestehen will.