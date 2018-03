Asylbewerber-Zahl sinkt weiter

Bittere Syrien-Bilanz: Mehr als 350.000 Tote im Bürgerkrieg

Köln/Amman. Fast sieben Jahre dauert der Krieg in Syrien an. Den Helfern fehlen manchmal schon die Worte, um das Leid zu beschreiben. Besonders groß ist die Not derzeit im umkämpften Rebellengebiet Ost-Ghuta. Auch die UN können nur betroffen zusehen - und weiter um Waffenruhe bitten. mehr