Atommüll erreicht Zwischenlager am Neckar

Ausgediente Brennelemente werden auf dem Wasserweg vom stillgelegten Kraftwerk Obrigheim abtransportiert. Aktivisten ketten sich aus Protest gegen die erneute Beförderung der Castoren an einer Brücke an. Bis Jahresende sind zwei weitere Fahrten geplant.

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hat ein Spezialschiff drei Castor-Behälter mit hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar in das Zwischenlager Neckarwestheim transportiert.

Aktivisten in Baden-Württemberg protestierten entlang der etwa 50 Kilometer langen Strecke vom stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim gegen die aus ihrer Sicht riskante Beförderung auf dem Fluss. An einer Brücke ketteten sich fünf AKW-Gegner an, vier weitere schwammen mit einem Transparent im Neckar. Der Protest hatte aber keinen Einfluss auf die Fahrt.

Bundesweit war es der dritte Transport von Atommüll per Schiff seit der Erstfahrt im Juni. Der Energieversorger EnBW plant zwei weitere Fahrten mit je drei Castoren. Damit sollen insgesamt 342 ausgediente Brennelemente nach Neckarwestheim gebracht werden.

EnBW hält die Verwendung eines Schiffs trotz scharfer Kritik von Umweltschützern für eine sichere Lösung. Das Unternehmen argumentiert, der Transport von Atommüll nach Neckarwestheim mache den Bau eines Lagers in Obrigheim überflüssig.

Das Spezialschiff erreichte am Mittwoch nach fast zwölf Stunden Fahrt sein Ziel. Der sogenannte Schubverband hatte am frühen Morgen in Obrigheim abgelegt. Es wurde erwartet, dass die Container zeitnah von Bord in das Zwischenlager gebracht werden.

Entlang der Strecke protestierten einige Dutzend Aktivisten gegen die Pläne der EnBW. Trotz nur geringer Auswirkungen auf den Transport werteten die AKW-Gegner ihre Störaktion als Erfolg. „Wir wollten einmal ein anderes Protestzeichen setzen”, sagte Herberth Würth vom Aktionsbündnis „Neckar castorfrei”. Sowohl der Protest von vier Aktivisten im Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) als auch das Anketten von fünf AKW-Gegnern sei „absolut positiv” verlaufen.

Die Polizei bezeichnete die Aktionen als „unspektakulär und friedlich”. Die Proteste hätten zu keiner Verzögerung geführt. „Wir haben die Personalien aufgenommen und einen Platzverweis erteilt. Zu erwarten ist ein Bußgeld”, sagte ein Sprecher.

Die Polizei bewachte den Schubverband unter anderem mit Booten, einem Hubschrauber und mit Einsatzkräften am Ufer. Größere Zwischenfälle blieben aus. Bei der Erstfahrt Ende Juni hatten sich Aktivisten von Neckar-Brücken abgeseilt und den Transport damit etwa eine Stunde lang blockiert.

In den Castoren, von denen einer beladen etwa 107 Tonnen wiegt, befindet sich auch Plutonium. Wie bei bisherigen Fahrten teile EnBW den Termin des nächsten Transports nicht mit. Das Unternehmen argumentiert mit Bestimmungen in der Transporterlaubnis.

(dpa)