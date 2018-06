Asyl-Streit: Aufgeschoben, nicht aufgehoben - Seehofer gibt Merkel Zeit, aber keine Hoffnung

Wer weiß, ob Horst Seehofer nicht noch brutaler durchgezogen hätte, wenn ihm die Mexikaner nicht in die Parade gefahren wären. Wenn Jogis Jungs vor Stärke gestrotzt hätten und am allermeisten die Bayern, also die Fußballer vom Münchner FC, die ja fast die halbe Startelf gestellt haben – wer weiß.

So aber hat „Die Mannschaft“ sich zum WM-Auftakt ziemlich blamiert. In Berlin hat Angela Merkel das Debakel mit ihren engsten parteipolitischen Vertrauten betrachtet, als Einstieg in einen Abend, der dann eine Nacht wurde, sieben Stunden inklusive Fußball. Aber nein, sagen anderntags die Teilnehmer, unter ihnen der Hesse Volker Bouffier, von „Krisensitzung“ keine Spur.

Kommentar zur Union: Merkels Machtverlust Es ist gut, dass der Berliner Regierungsladen jetzt nicht auseinanderfliegt und sich CDU und CSU zu einer Atempause durchgerungen haben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. clearing

Es lässt sich an dieser Behauptung erkennen, für wie wahr das Publikum nehmen darf, was im Streit um die Asylpolitik die Hauptakteure und ihre Hintersassen halb und ganz öffentlich zu Protokoll geben. Es ist am Wochenende ein wahres Äußerungs-Gewitter niedergegangen. „Ernst, aber bewältigbar“ hat Seehofer in einem Text für die „FAZ“ die Krise genannt; in der „Welt“ stand zeitgleich, er habe über Merkel gesagt: „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten.“

Ton immer harscher

„Falschmeldung“ nennt Seehofer das. Im Adenauer-Haus glauben sie es trotzdem; der Ton ist von Donnerstagmorgen bis Montag früh immer harscher geworden zwischen den Unions-Schwestern, denen diese Bezeichnung selten weniger zukam als jetzt.

Wie zerrüttet das Verhältnis ist, erweist sich an Kleinigkeiten wie den Terminen für die Presseauftritte nach den Sitzungen der Führungsgremien. Im Adenauer- wie im Strauß-Haus beharren sie auf 14 Uhr; bloß dem Widerpart keinen Interpretationsvorteil lassen. Vorab ist aus den Sitzungen als Kompromiss gedrungen, wozu Besonnenere schon seit Freitag mahnten: Die CSU beauftragt Seehofer mit der Zurückweisung von Flüchtlingen, die bereits anderswo in der EU einen Asylantrag gestellt haben. Seehofer setzt die Vorbereitung ins Werk. Merkel aber erhält die gewünschte Frist für Verhandlungen.

Das Auf und Ab zwischen CDU und CSU beim Thema Flüchtlinge In der Flüchtlingspolitik ist das Verhältnis von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. clearing

Hier beginnt der Raum für Auslegungen. Und so kommt es, dass in Berlin Angela Merkel sagt, es habe „kein Ultimatum der CSU“ gegeben – und es gebe auch „keinen Automatismus“ für die Zurückweisungen, falls sie auf EU-Ebene scheitere. Und in München erklärt Horst Seehofer, „für den Fall, dass die Bemühungen in Europa keine wirkungsgleichen Ergebnisse zeitigen“, werde er die Zurückweisungen zum 1. Juli in Kraft setzen. „Ich bin fest entschlossen.“

Niemand muss da etwas hinein- oder herauslesen. Was Merkel und Seehofer sagen, ist eindeutig unvereinbar. Und damit das auch niemand überhört, wird die Kanzlerin sehr deutlich. Falls Seehofer ohne erneutes Gespräch handeln werde, „dann würde ich sagen, ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz“. Selten hat Merkel so deutlich gedroht.

Eine „Anstandsfrage“

Die CSU besteht darauf, dass die Ressortkompetenz genügt. Und Seehofer lässt in München daran keinen Zweifel aufkommen. In Berlin berichtet Merkel, dass sie am 1. Juli mit den CDU-Gremien „im Lichte des Erreichten über das weitere Vorgehen entscheiden“ werde – um danach „mit der CSU über das zu beraten, was wir im Anschluss tun“. Gegen Reden hat Seehofer nichts; „eine Anstandsfrage, dass man miteinander spricht“. Mehr aber nicht.

Denn, sagt Seehofer, „es geht ja nicht um die 14 Tage“; die sollten „an den stilvollen Bayern nicht scheitern“. Es gehe darum, „dass wir diese nationale Lösung wollen – und die CDU, jedenfalls die Spitze, will sie nicht“. In Berlin sagt Merkel, die CDU wolle „deutsche und europäische Interessen gemeinsam vertreten“ und also „nicht unilateral, nicht unabgesprochen und nicht zulasten Dritter agieren“.

Seehofer nennt das „einen grundlegenden Dissens“. Das klingt etwas weniger gefährlich als die Wahrheit: Hier liegt die Sollbruchstelle der Fraktionsgemeinschaft namens CDU/CSU – mithin auch der großen Koalition und damit der ganzen Bundesregierung.

Nicht in Berlin und erst recht nicht in München wird zu erkennen gegeben, dass man das weiß -und auch bedenkt. Da wie dort wird die Rückendeckung betont, die genossen wird. „In der CDU einig“, sagt Merkel – „nicht den Hauch eines Widerstands“, sagt Seehofer.

Und so ist am Ende des Montags, wie beim Fußball am Abend zuvor, nichts gewonnen. Außer zwei Wochen Zeit. Und vielleicht muss die Republik Jogis Jungs dankbar sein. Wer weiß, was sie in Berlin und in München beschlossen hätten, wäre es in Moskau richtig gut gelaufen. Und was ist in der Euphorie von Siegen nicht schon alles kaputtgegangen?

dfg f dgh tg