Sondierungsgespräche: Aus dem Endspurt wird ein Jamaika-Marathon

15 Stunden haben nicht ausgereicht, der Schlaf-Trick von Angela Merkel auch nicht: Die Sondierung geht in die Verlängerung – und ihr Ende ist in jeder Hinsicht ungewiss.

Irgendwann zwischen halb fünf und kurz nach zehn am Freitagmorgen muss Alexander Dobrindt in einen Kreide-Sack gefallen sein. Man sieht nichts davon, er ist tadellos gekleidet wie stets, und kein Stäubchen beschmutzt seinen Anzug. Aber man kann es hören. Der Mann, dem vier Wochen lang kein Wort zu hart war und kein Vorwurf zu derb, der sich in Schmähungen wie „Schwachsinnstermin“ oder „Unsinn“ regelrecht verliebt hatte – derselbe Mann redet plötzlich von „Verständnis“ und wie gut er eine nächtliche Mahnung von Angela Merkel verstanden habe. Man solle „in die Argumente der anderen mal ein bisschen einsteigen“ sei „die Idee der Kanzlerin“ – und dann sagt Dobrindt wahrhaftig noch: „Das tut man, und das muss man ja auch versuchen.“

Von den drei Wichtigkeiten des Tages ist das die zweite. Die erste war, dass 15 Stunden Reden und Feilschen kein Ergebnis erbracht haben dahingehend, dass die Republik nun wüsste, ob sie auf dem Weg nach Jamaika ist, regierungsmäßig. Und die dritte wird sein, dass Angela Merkel Punkt elf der CDU-Zentrale per pedes über den Bürgersteig zustrebt, statt sich, wie sonst, hinter den verdunkelten Scheiben ihrer Dienstlimousine in die Tiefgarage hinabrollen zu lassen, und dass sie direkt die Kamera und Mikrofone ansteuert und dabei so strahlt wie die Sonne vom unverschämt blauen Berliner Himmel. Noch ehe sie ein Wort sagt, ist klar: Die Kanzlerin muss einen Misserfolg schönreden. Ihren Misserfolg.

Das versucht sie dann auch, es sind ihre üblichen Formeln von „wichtige Aufgabe“ über „nicht einfach“ bis „es wird sicherlich hart“.

Das Tempus ist nicht ganz korrekt; es ist ja schon hart. Und gewesen auch in der Nacht. Soweit zu erkunden, haben sich die Unterhändler beim zweiten Punkt, der Migration, bereits so „verhakt“, wie sie das nennen, dass sie ihn bald beiseite legten, um sich mit anderen Themen wieder zu beruhigen. Es hat dann aber immer wieder geklemmt, bei der Landwirtschaft, der Digitalisierung, dem Soli, der Bildung . . . Und immer hätten die einen oder die anderen sich einen Ruck geben müssen. Und ihn immer gescheut.

So wie die Sondierung gelaufen ist bis dahin, hat die CSU eine noch speziellere Rolle gespielt als die anderen drei. Der Machtkampf, in den Horst Seehofer und Markus Söder verstrickt sind und längst noch ein paar mehr, hat Auswirkungen bis nach Berlin. Mitten in der Nacht halten die Christsozialen den Grünen vor, Gerüchte zu verbreiten über einen angeblichen Machtkampf zwischen Seehofer und Dobrindt – und nennen das „glatte Lüge“.

Am Vormittag dann antwortet Dobrindt auf die Frage, ob Seehofer noch ein wirklich starkes Verhandlungsmandat habe, „Ja, absolut!“. Was auch sonst? Und es berichten ja genug andere, dass Seehofer von den Seinen zwar niemals offen angegangen werde – dass die CSU aber desolat wirke.

Niemals nur CSU

Es wird nun alles noch länger dauern als geplant. Das Sondieren mindestens noch bis Samstag, wahrscheinlicher ist Sonntag, möglich sogar die Wochenmitte. In der Folge sagt die CDU ihre Vorstandsklausur ab, die FDP ihre Fraktionssitzung – und die CSU die beiden Treffen in München, in denen Fraktion und Vorstand am Samstag endlich klären wollten, wer künftig CSU-Chef sein soll und wer Ministerpräsident.

Manche Sondierer sagen, in den Verhandlungen wirke Seehofer, als habe er diese Entscheidung hinter sich, als schwebe er über all dem Postengerangel. Am Freitag aber steht er, fünf Minuten vor Merkel, vor den Kameras und sagt mit seiner sanftesten Seehofer-Stimme: „Das ist leider jetzt ein schwieriger Zwischenstand.“

Später wird das Gerücht gehen, die Kanzlerin habe sich bei FDP-Unterhändlern fast entschuldigt, etwa so: „Tut mir leid, dass wir diesmal so sperrig sind.“ Niemand will das bestätigen – indes auch nicht dementieren. Aber alle sagen, es könne da nicht bloß die CSU gemeint sein, es gehe um die Union insgesamt.

Kein Gerücht ist, dass im sogenannten Sondierungspapier unter Punkt 8 nachzulesen ist, wie diametral die Vorstellungen sind beim Themenbereich Asyl-Flucht-Integration-Zuwanderung. Und immer steht in den eckigen Klammern „CDU/CSU“ – niemals nur „CSU“.

Und doch wird erzählt, Einigung sei möglich, man sogar schon „kurz davor“ gewesen, die CSU bereit, sich von ihrer Obergrenze zum von der FDP erfundenen Korridor zu bewegen. Dann aber sei am Familiennachzug, den die Grünen komplett wollen und die CSU überhaupt nicht, alles gescheitert.

Wie hat der Kreide-Dobrindt gesagt? „Dass man so was am Schluss sogar nachvollziehen kann, heißt aber nicht, dass man Positionen für richtig hält.“