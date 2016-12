Täglich 100 zusätzliche Beamte in Frankfurt im Einsatz: Bahnhof: Polizei rüstet gegen Drogendealer auf

Im Kampf gegen den Rauschgifthandel am Frankfurter Hauptbahnhof haben Polizei und Staatsanwaltschaft ihr Engagement verstärkt. Zusätzliche Beamte und eine härtere Strafverfolgung sollen den Dealern das Leben schwermachen.

Insgesamt 210 Razzien gegen die Drogendealer im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die hessische Landespolizei in diesem Jahr schon gemacht. Weil sich der Crack- und Cannabis-Handel in der B-Ebene und der angrenzenden Düsseldorfer Straße dadurch nicht eindämmen ließ, hat das Frankfurter Polizeipräsidium jetzt eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) gegründet. Ziel der BAO, in der Beamte verschiedener Bereiche zusammenarbeiten, ist es nach Angaben des Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill, „die Kriminalität zurückzudrängen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu steigern“.

Bereswill führte aus, dass im Bahnhofsviertel seit zwei Wochen täglich etwa 100 Polizisten im Einsatz seien – und zwar zusätzlich zu den ohnehin schon eingesetzten Beamten des 4. Reviers. Einige der zusätzlichen Einsatzkräfte zeigten Präsenz, kontrollierten verdächtige Personen und erteilten Platzverweis. Andere ermittelten und observierten „täterorientiert“, wie es bei der Polizei heißt. Die BAO sieht auch eine temporäre Video- und Verkehrsüberwachung, den Einsatz von Hundeführern, eine mobile Wache und präventive Maßnahmen vor.

Abkehr von bisheriger Praxis

Auch die Frankfurter Justiz hat auf die heftigen Beschwerden über die Dealerszene am Hauptbahnhof reagiert: Polizeipräsident Bereswill sagte, dass nach Absprachen mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft nun auch der Erwerb und Besitz geringer Mengen von Betäubungsmitteln bei Rauschgifthändlern zu strafrechtlichen Konsequenzen führen soll. Bislang hatten die Staatsanwälte entsprechende Ermittlungsverfahren meist wegen Geringfügigkeit eingestellt. Mit dieser liberalen Praxis soll nun wohl Schluss sein.

142 BTM-Delikte festgestellt

Polizeioberrätin Claudia Rogalski, die die BAO leitet, sagte gestern, dass die Aggressivität der Drogendealer gegenüber den Polizisten und die Zahl der Widerstandshandlungen erheblich zugenommen habe. Beamte würden mitunter körperlich angegangen. Es komme auch zu „Solidarisierungseffekten“ und zu Versuchen, Personen aus Kontrollen herauszuholen. Polizeipräsident Bereswill zog gestern schon eine erste Bilanz zur Arbeit der BAO: Polizisten des Frankfurter Präsidiums hätten in den vergangenen beiden Wochen 5 275 Einsatzstunden geleistet, Beamte der Bereitschaftspolizei 2 453. Dabei hätten sie 1 877 Personen kontrolliert, 204 Strafanzeigen erstattet und in 142 Fällen Betäubungsmittel sichergestellt.

Bereswill betonte, dass die Polizei die Ängste und die Beschwerden der Anwohner und Geschäftsleute im Bahnhofsviertel ernst nehme. Die BAO werde bestehen bleiben, „bis sich die Bürger dort wieder sicher fühlen“. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, den anderen Sicherheitsbehörden und der Deutschen Bahn lobte der Polizeipräsident ausdrücklich: „Aus meiner Sicht haben alle erkannt, dass es sich nicht nur um ein polizeiliches Problem handelt.“ Den Sicherheitsgipfel im Römer, zu dem der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) vor ein paar Wochen eingeladen hatte, nannte Bereswill einen „Meilenstein“.

Die Landespolizei hofft nun, dass ihr die Justiz bei Ermittlungen gegen verdächtige Personen aus der Dealerszene längerfristige Observationen und Telefonüberwachungen genehmigt. Im Hinblick auf die B-Ebene muss aus Sicht der Polizei eine funktionierende Videoüberwachung und ein funktionierender Polizeifunk gewährleistet werden. Über die Schließung einzelner Abgänge der verwinkelten B-Ebene werde noch beraten. Seite 3