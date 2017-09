Schleswig-Holstein: Bei Kubicki und Habeck klappt Jamaika

Die wohl einzige realistische Option, wie die neue Bundesregierung organisiert werden könnte, heißt Jamaika. Auf dem absehbar mühsamen Weg dorthin werden zwei Politiker aus Kiel eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen: Wolfgang Kubicki (65) und Robert Habeck (48).

Kubicki ist ein in Scharmützeln und Ränkespielen liberaler Parteipolitik wie in der herben schleswig-holsteinischen Landespolitik gestählter Haudegen der FDP. Er gilt als bundesweit bekanntester Politiker des nördlichsten Bundeslandes. Verbales Sturmgeschütz der FDP – dieses Etikett haftet ihm an dank seiner Eloquenz, seiner Schlagfertigkeit und dem Hang zur unverblümten Ansage, auch gegenüber Parteifreunden. In der gestrigen Bundespressekonferenz stichelte er genüsslich gegen CSU-Chef Horst Seehofer.

Kubicki ist einer der Architekten und Mitwirkenden am bislang störungsfrei arbeitenden Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein. Auf Bundesebene, so ließ er gestern wissen, sei bei ihm, wenngleich eigentlich mit grenzenloser Phantasie gesegnet, da dieselbe doch begrenzt. Grund ist das noch nicht vorhandene Vertrauensverhältnis ins politische Führungspersonal vor allem der Grünen.

„Wer Freie Demokraten als Menschenfeinde tituliert hat, muss jetzt erklären, wie er mit Menschenfeinden zusammenarbeiten will“, zeigte Kubicki sich gestern dünnhäutig.

Gegenseitiges Vertrauen

Schon früher hatte er kein Hehl aus Antipathien gemacht: „So geht mir die moralische Impertinenz von Katrin Göring-Eckhardt wirklich auf den Senkel.“ Einer aus der Grünen-Riege, mit dem Kubicki freilich gut kann, ist der Kieler Kabinettskollege und Umweltminister Robert Habeck – ein smarter Typ, der eher die leiseren, verbindlicheren Töne anschlägt.

Habeck und Kubicki, so unterschiedlich sie sein mögen, schätzen sich, vertrauen einander. Das könnte ein Schlüssel dafür sein, die Bereitschaft zu Verhandlungen über Jamaika auf Bundesebene ohne allzu große politische Preistreiberei in Gang zu bringen.

Voraussetzung dafür wäre, dass Robert Habeck den Parteivorsitz von Cem Özdemir übernähme. Der Weg dahin wird bereits vorbereitet. Ein Antrag des Grünen-Kreisverbandes Landau für den Parteitag im Oktober sieht vor, die Satzung zu ändern. Bisher dürfen Mitglieder von Landesregierungen, wie Habeck es in Schleswig-Holstein ist, nämlich nicht in den Bundesvorstand – und damit nicht Parteichef werden.

Keine Garantie

Robert Habeck hat sich bislang zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten für eine Jamaika-Koalition im Bund geäußert. „Es gibt keine Garantie, dass es am Ende funktionieren wird“, sagte er. Die Grünen müssten „ernsthaft und seriös versuchen, eine Regierung herzustellen bei dieser Ausgangslage.“

Das ist ein Signal der Verhandlungsbereitschaft, verfasst in der Besonnenheitsrhetorik à la Habeck, die ein Gegengewicht zu Kubickis mitunter überschäumendem Redetemperament ist.