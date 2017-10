Koalitionsbildung: Bei den Jamaika-Sondierungen gehören Krach und Versöhnung zur Dramaturgie

Irgendwann zwischen Mittwochmorgen und Donnerstag früh muss Alexander Dobrindt beschlossen haben, dass es so nicht weitergehen kann und darf. Noch ein Tag, an dem sich alle Aufmerksamkeit auf FDP und Grüne konzentriert – inakzeptabel. Mit ihrem Streit über den Solidaritätszuschlag haben die Liberalen und die Ökos die Republik beschäftigt, zumindest ihren politisch interessierten Teil. Der Kanzlerin mag das gefallen, ihrer CDU eventuell auch – für Dobrindt aber ist es ein verlorener Tag auf dem Weg nach Jamaika. Am Ende kommt die christsoziale Klientel daheim in Bayern noch auf die Idee, die Seehofer’schen hätten in Berlin nichts zu melden.

Knapp nach acht also meldet Dobrindt gestern via Deutschlandfunk, worauf vor allem die Grünen sich einzustellen haben, wenn um zehn die sogenannte Sondierung fortgesetzt wird mit den Themen Europa und Klimaschutz sowie Migration und Bildung. Auf eine CSU nämlich, die in Sachen Flüchtlinge die Richtung vorgibt und null Kompromisse macht. Man habe da ja, sagt Dobrindt, die Vereinbarung seiner Partei mit der CDU. „Das gilt. Das müssen die Grünen akzeptieren.“

Was Dobrindt meint

Selbstverständlich weiß Dobrindt, dass die Grünen, auf gut bayerisch, einen Dreck tun werden. Aber seine Botschaft ist ja nicht für die Özdemirs und Göring-Eckardts und Habecks gedacht, auch nicht für die Lindners und Kubickis, nicht einmal für die Kanzlerischen. Jedes Wort des Landesgruppenchefs gilt allein denen, die, bitte bitte, im kommenden Jahr der CSU wieder die Alleinherrschaft im Freistaat bescheren sollen.

Die Adressaten

Was später die Grünen sagen werden – zusammengefasst, dass die Union sich ihre Flüchtlingsvereinbarung sonst wo platzieren kann – gilt ja auch nicht den Unionisten, sondern der grünen Basis. Und was FDP-Chef Christian Lindner kurz nach neun im Spiegel-online-Interview kundtut – zusammengefasst, dass die Liberalen die einzigen Realisten sind bei Migration und Asyl –, soll ja auch die eigene Beleg- und Kundschaft begeistern und nicht die Sondierungspartner.

Man kann sich, wenn man möchte, an diesem Morgen fragen, wie weit die Kommissäre noch entfernt sind von dem Moment, in dem sie das kaum noch aufzuhaltende Scheitern der Gespräche inszenieren. Sie werden dann eines davon außerplanmäßig früh beenden und sämtlich zürnenden Blicks vor Kameras und Mikrofone stürmen und etwas wie „Getan, was nur möglich, unendlich bemüht – aber geht einfach nicht“ hineinsagen und dass aber selbstverständlich nicht sie, sondern ausschließlich die jeweils anderen schuld und verantwortlich sind. Man kann es aber auch lassen. Der Tag wird kommen – indes: Noch ist er sehr weit entfernt.

Die Rollenverteilung

Das offene Zerwürfnis gehört zur Dramaturgie von Koalitionsverhandlungen wie die entsprechenden Drohungen damit zuvor – wie die Uuups-die-sind-ja-ganz-nett-Comedys am Anfang und die Guter-und-böser-Polizist-Rollen in den jeweiligen Abordnungen. Bei der FDP, beispielsweise, sind sie, aktuell, mit Kubicki und Lindner besetzt, in der Variation altersweise-lässig und jugendlich-taff.

Zur Inszenierung gehören auch die kleinen, eher nebensächlichen Abmachungen, die zu großen aufgeblasen werden, und die großen, wirklich wichtigen, über die möglichst lang öffentlich gar kein Wort fällt. Und dann ist da noch, was am Theater – und die Gleichsetzung ist kein bisschen weit hergeholt – zum Bereich Requisite gehört. Die Kostümierung etwa. Was, beispielsweise, will die Grüne Katrin Göring-Eckardt mit ihrem Donnerstags-Ensemble in Schwarz-Gelb sagen? Und wem? Die „Greife-morgens-blind-in-den-Schrank“-Fabel hat ja bereits Angela Merkel verschlissen – zur maximalen Erheiterung ihres Publikums.

Die Kanzlerin

Womit man bei der zugleich zentralen Figur und großen Unbekannten ist: der Kanzlerin, von der es heißt, sie zeige bei den Gesprächen „die gewohnte Mischung aus Kondition und Gelassenheit“. Man muss das glauben, wenn man will. Oder es lassen. Denn die Kanzlerin spricht nicht öffentlich. Gehört auch zur Inszenierung. Ihrer ganz höchstpersönlichen.

Nachmittags um fünf treten vier vor dreimal so viele Kameras und tun, als wären sie ziemlich beste Freunde. Kein Dobrindt ist dabei – und auch sonst keiner von den Spiegelfechtern des Morgens. Sie seien nach sieben Stunden so weit, sagen sie, wie sie nach einer hätten sein wollen. Ach. Vielleicht ist es ja doch kein Theater. Nur Kino. Ganz kleines.