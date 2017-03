Berichte: Trump dreht Obamas Klima-Politik zurück

Zschäpe-Pflichtverteidiger wollen Entlassung aus NSU-Prozess

München. Fast drei Wochen lang sind im NSU-Prozess wegen Befangenheitsanträgen die Verhandlungstermine ausgefallen. Stattdessen gingen Schriftsätze hin und her, die es in sich haben. Die Zschäpe-Verteidigung steckt wieder in der Krise. Drei ihrer Anwälte fühlen sich belogen. mehr