Berichte über Rauswurf von Trumps Sicherheitsberater

Armutsforscher Christoph Butterwegge: „Spahn hat sich disqualifiziert“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einem Interview gesagt, niemand müsse in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe. Dieter Hintermeier hat mit Armutsforscher Christoph Butterwegge über Armut und die Lebensmitteltafeln in Deutschland sowie über die Kritik ... mehr