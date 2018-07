Kolossaler Besucherzuspruch: Am Freitagabend kamen tausende Besucher in bester Laune herbei, um das dreitägige Weinfest im Verna-Park zu feiern. Die Winzerfreunde in bordeauxrotem Dress erhoben das Glas und schenkten ihren Riesling aus. Henrik Luijendijk erhob mit seinen Freunden von der „Wine Crew“ zur offiziellen Eröffnung die Gläser: „Auf die Weinseligkeit!“

