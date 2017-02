London will Auflage der EU nicht erfüllen – Frankfurt sieht sich düpiert: Börsenfusion ist offenbar vom Tisch

Das Aus der geplanten deutsch-britischen Börsenfusion ist so gut wie besiegelt. „Angesichts der bisherigen Haltung der Kommission geht die London Stock Exchange Group nicht davon aus, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird.“ Mit dieser Mitteilung war London vorgeprescht und hatte seinen Fusionspartner in Frankfurt düpiert. Gestern suchten die Börsen-Manager am Unternehmenssitz in Eschborn nach Erklärungen, warum die Briten so plötzlich die Reißleine gezogen hatten, um auszusteigen. Das Verhältnis unter den Fusionspartnern hatte sich zuletzt schon spürbar eingetrübt.

Kommentar Börse: Kengeter sollte seinen Hut nehmen Vor den Briten muss man den Hut ziehen, oder besser gesagt die Melone. Sie haben es einfach drauf, ihren Willen durchzusetzen. Die Manager der London Stock Exchange (LSE) haben erneut Fakten geschaffen clearing

Vordergründig ließ die LSE die Fusion an der Forderung der EU-Kommission scheitern, die italienische Handelsplattform MTS zu verkaufen. Auf ihr werden Staats- und Unternehmensanleihen gehandelt. Die LSE, der auch die Mailänder Börse gehört, hatte Zweifel, dass die Behörden in Italien – in Sorge um die italienischen Staatsanleihen – einen Verkauf genehmigen würden, hieß es offiziell. Die Londoner Börse hatte bereits als Zugeständnis angeboten, ihr Abwicklungshaus Clearnet SA für 510 Millionen Euro an die Pariser Euronext abzugeben. Doch der EU reichte das nach der Befragung von Kunden der Börsen nicht aus. Sie verlangte zusätzlich den Verkauf der MTS. Formal prüft die Brüsseler Behörde noch bis zum 3. April.

Börsen-Manager aus Frankfurt halten die Entscheidung der LSE für einen Vorwand. Ein offizielles Statement gibt es zwar nicht. Aber in Gesprächen unter vier Augen lassen sie durchblicken, dass die LSE-Spitze die MTS-Beteiligung lediglich als Vorwand gebrauche, um sich nicht auf eine Debatte über den in Deutschland höchst umstrittenen Konzernsitz London einlassen zu müssen.

Zu den jüngsten Entwicklungen hielt sich die hessische Landesregierung bedeckt. Die Entscheidung aus Brüssel müsse abgewartet werden, ließ Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklären. Der für die Börsenaufsicht zuständige Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) wollte sich nicht äußern. Für die Anleger liegt der Fall klar: Sie entzogen beiden Börsenbetreibern ihr Vertrauen. Aktien der Deutschen Börse sackten um bis zu fünf Prozent ab.

Für Professor Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies an der Frankfurter Goethe-Universität, steht nun fest: „Die Fusion ist vom Tisch.“ London habe die Gelegenheit genutzt, der EU-Kommission den schwarzen Peter zuzuschieben. Die Akteure am Finanzplatz Frankfurt „können heilfroh sein“, so Brühl. Eine Mega-Börse mit Sitz in London hätte dem deutschen Finanzplatz enorm geschadet. Mit dieser Ansicht steht Brühl nicht alleine da. Die Akteure am Finanzplatz Frankfurt inklusive der Industrie- und Handelskammer sowie der Fraktionen im hessischen Landtag haben sich zunehmend kritischer zum deutsch-britischen Fusionsvorhaben geäußert.

Nun müsse sich die Deutsche Börse neu ausrichten, meint der Frankfurter Wirtschaftsprofessor Brühl. Da werde garantiert auch die Frage nach dem Führungspersonal und der Zukunft von Börsen-Chef Carsten Kengeter aufgeworfen. Kommentar Seite 2