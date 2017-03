Brexit: Schottland will weg von England

Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon tritt die Flucht nach vorn an. Bevor die britische Premierministern May offiziell den Austrittsprozess aus der EU startet, hat Sturgeon eine neues Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands gefordert.

Seit dem Brexit-Votum in Großbritannien war viel von einer möglichen Eigenständigkeit Schottlands die Rede. Gleichwohl erregte die Ankündigung von Nicola Sturgeon gestern im Vereinigten Königreich großes Aufsehen. Die schottische Regierungschefin strebt ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum an. Es müsse in der Hand der Bevölkerung liegen, ob der nördliche Landesteil Großbritanniens den Weg des „harten Brexit“ mitgehen oder sich von London loslösen wolle, sagte Sturgeon.

Kommentar: Zu viele offene Fragen Nicola Sturgeon sorgte mit ihrer Ankündigung, ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands vom Königreich anzustreben, für einen Paukenschlag auf der Insel. clearing

Die Schotten hatten im September 2014 über eine Unabhängigkeit abgestimmt – und sich damals mehrheitlich für einen Verbleib ausgesprochen. Allerdings hatte eine Mehrheit der Schotten (62 Prozent) beim Brexit-Referendum im vergangenen Juni dafür gestimmt, in der EU zu bleiben.

Die schottische Regierungschefin Sturgeon warf der britischen Premierministerin Theresa May vor, Schottland „keinen Zentimeter entgegengekommen“ zu sein, um einen Kompromiss zu erzielen. Vielmehr seien ihre Bemühungen an einer „Mauer der Unnachgiebigkeit“ abgeprallt.

Fraglich ist, ob die britische Regierung in ein zweites Unabhängigkeitsreferendum einwilligt. Die Entscheidung darüber liegt beim Parlament. Britische Medien spekulierten, London könnte ein Referendum zumindest bis nach dem EU-Austritt verzögern.

Premierminister May zielt auf einen klaren Bruch mit der EU ab, was soviel heißt wie: Sie will sowohl aus der Zollunion austreten als auch den freien Zugang zum gemeinsamen europäischen Binnenmarkt opfern, um die Einwanderung auf die Insel kontrollieren zu können. Sturgeon forderte dagegen stets eine Sonderregelung ihrer Region. Der Brexit bedrohe die schottische Wirtschaft, meinte die Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP). „Jetzt nichts zu tun und auf das Beste zu hoffen, ist nicht die richtige Option.“

Damit trat sie die Flucht nach vorn an. Denn schon heute könnte May offiziell den Austritts-Prozess nach Artikel 50 der EU-Verträge einleiten, nachdem das britische Unterhaus am Abend das Gesetz zum Beginn des EU-Austrittsverfahrens verabschiedet hat.

Bricht nun das Königreich als Folge des Brexit-Votums auseinander, wie viele EU-Freunde seit Monaten befürchten? Sturgeon jedenfalls will keine Zeit verlieren. Bereits kommende Woche plant sie, die Vollmacht für ihren Vorstoß vom Parlament in Edinburgh einzuholen. Als möglichen Termin für ein zweites Referendum nannte die SNP-Chefin einen Zeitpunkt zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019.

Skepsis bei Bürgern

Doch wollen die Schotten wirklich die Unabhängigkeit? Kevin Henderson ist Schotte und lebt in der Nähe von Limburg. Vor einigen Wochen war der 70-Jährige zu Besuch in seiner Heimat. Er erzählt, seine Freunde dort seien mehrheitlich für einen Verbleib im Königreich. „Das Einkommen aus der Ölförderung würde nicht reichen, um Schottlands Unabhängigkeit zu finanzieren“, sagt Henderson. „Schottland hat Industrie, aber nicht genug, um gegen England zu bestehen. Es wäre ein Wagnis, das von Menschen entschieden würde, die mit ihrem Herzen und nicht mit ihrem Kopf wählen.“

Donald Angus McPhee ist hingegen für eine Unabhängigkeit und einen Verbleib Schottlands in der EU. Er stammt aus der Nähe von Glasgow, in Deutschland gehört ihm die Firma „Kilts & More“, die Schottenröcke und Musikinstrumente verkauft. McPhee sagt zur Unabhängigkeit: „Ich wäre dafür: Wir importieren fast alles aus Schottland. Wenn wir das künftig verzollen müssten, wäre das für mich eine kleine Katastrophe.“ Schon beim ersten Referendum habe er für die Unabhängigkeit gestimmt. „Ich glaube, dass Schottland trotz niedriger Ölpreise gut ohne Großbritannien auskommen würde.“ Er fügt aber hinzu: „Ich glaube aber nicht, dass es zu einer Abspaltung kommt.“

Umfragen zeigen in der Tat eine gewisse „Referendums-Müdigkeit" in Schottland. Die im Jahr 2014 teils bitter geführten Debatten spalteten das Land.