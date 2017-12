Britische Behörden sollen Software von Kaspersky meiden

Ruhani: Iran will keinen Konkurrenzkampf mit Saudi-Arabien

Teheran. Isans Präsident wünscht sich bessere Beziehungen zu Saudi-Arabien. Die Schuld an der Krise zwischen den beiden Ländern liege nicht in Teheran, sondern an Entscheidungen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. mehr