Regierung stellt Bericht „Gutes Leben“ vor: Bürger sorgt die Schere zwischen Arm und Reich

In Deutschland wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vom Kabinett verabschiedeten Abschlussbericht zum Bürgerdialog „Gut leben in Deutschland – Was uns wichtig ist“ hervor. „Der Bericht zeigt sehr deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger ein gerechtes Land wollen“, sagte Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel. „Sowohl die Einkommen als auch die Vermögen waren zuletzt ungleicher verteilt als in den 1990er Jahren“, so Gabriel weiter. Diese „erhöhte materielle Ungleichheit“ stelle ein „Hemmnis der Lebensqualität“ dar.

Geringverdiener können kaum vorsorgen Nicht mal jeder zweite Geringverdiener in Deutschland sorgt neben der gesetzlichen Rente zusätzlich fürs Alter vor. Knapp 47 Prozent der 4,2 Millionen Menschen mit einem Bruttolohn von

Dennoch spiegle der Bericht eine vergleichsweise positive Lage Deutschlands wider, so Gabriel. Gleichzeitig fügte er hinzu: „Der Bericht ist Kompass und gleichzeitig Handlungsauftrag an die Politik, mehr zu tun, damit Wohlstand für alle kein leeres Versprechen ist.“

Aus der Welt von gestern Als die Bundesregierung vor zwei Jahren den Bürgerdialog „Gutes Leben" plante, war die Berliner Welt noch in Ordnung. Die Regierung regierte stabil und mit ruhiger Hand.

An dem Bürgerdialog nahmen zwischen April und Oktober 2015 rund 15 750 Menschen teil. Auf bundesweit 203 Veranstaltungen diskutierten sie mit Politikern über Fragen der Lebensqualität. An 50 Foren nahmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) oder einer ihrer Minister teil. Erklärtes Ziel des Dialogs, der im vergangenen Jahr durch die Flüchtlingskrise etwas aus dem Fokus geriet, war es, die Wünsche der Bürger bei der Regierungsarbeit besser berücksichtigen zu können. Der Dialog war bereits Reaktion auf den Vorwurf, dass sich die politischen Eliten vom Volk entfremdet hätten. Die Flüchtlingsfrage war wegen des Befragungszeitraums von April bis Oktober 2015 in den Dialog nur ansatzweise eingeflossen.

Neben den Themen Armut, Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalts sind den Bürgern auch andere Fragen sehr wichtig. Ganz oben auf der Wunschskala für ein gutes Leben in Deutschland rangiert der Frieden – im In- wie auch im Ausland. Auch die Freiheit zur persönlichen Entfaltung sowie das Gefühl von Sicherheit und Solidarität werden als wichtig angesehen.

Zu den Top-Themen gehören aber auch die Sorgen wegen des Anstiegs von Hasskriminalität und Fremdenfeindlichkeit. So wurden im vergangenen Jahr 10 373 Fälle von Hasskriminalität registriert, also Straftaten, die sich etwa gegen politische Einstellungen, Nationalitäten, Hautfarben oder Religionen richten. Das waren 77 Prozent mehr als 2014 und so viel wie noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 2001.

