Volksentscheide sind kein Allheilmittel, sagen Kommunalpolitiker aus der Region: Bürger wollen in der Politik mehr mitreden

Sind Volksentscheide und Bürgernähe die Lösung, um dem oft zitierten Politikverdruss beizukommen? Auf diese Idee könnte man kommen, wenn man sich die Ergebnisse einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Stiftung „Lebendige Stadt“ anschaut: Demnach haben 54 Prozent der Deutschen großes Vertrauen in ihre (oft direkt) gewählten Bürgermeister und Oberbürgermeister. 41 Prozent könnten sich prinzipiell vorstellen, sich politisch zu engagieren. Und 64 Prozent glauben, dass Volksentscheide das Vertrauen in die Politik stärken könnten.

Doch hier treten Kommunalpolitiker erst einmal auf die Euphorie-Bremse. Sie sehen Volksabstimmungen wesentlich skeptischer als die Bürger, was eine gewisse Distanz zwischen Politikern und Wählern zeigt. Allerdings gab es schon viele Bürgerentscheide, die an mangelnder Beteiligung scheiterten. Für Frankfurts SPD-Chef und Planungsdezernent Mike Josef ist es eine grundsätzliche Frage einer parlamentarischen Demokratie, wie der Bürgerwille umzusetzen ist. „Auf kommunaler Ebene ist es wichtig, den Willen der Bevölkerung mitzunehmen.“ Für ihn gilt es Menschen einzubinden, aber klare Haltung zu zeigen, um eigene Projekte unter Abwägung aller Interessen durchzusetzen.

„In der Regel vertreten bei Bürgerbeteiligung gewisse Menschen ihre eigenen Interessen. Am Ende muss die Politik aber einen breiteren Konsens berücksichtigen. Mit Beteiligungsprozessen erreichen wir einen Großteil der Bevölkerung zudem nicht. Oft sind es nur institutionelle Vertreter oder Betroffene“, sagt Josef. Auf dieses Dilemma habe die Politik noch keine Antwort gefunden.

Schwere Konflikte

Der SPD-Chef verweist dabei auf das Beispiel der hitzigen Diskussionen um die Frankfurter Pferderennbahn. „Man hatte den Eindruck, die ganze Stadt spricht über das Thema. Am Ende gab es beim Bürgerentscheid eine extrem geringe Wahlbeteiligung von knapp 21 Prozent“, erläutert Josef.

Eine Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerentscheiden sei in manchen Situationen sinnvoll – etwa, um schwere Konflikte aufzulösen. Das ist die Auffassung von Ulrich Krebs (CDU), Landrat des Hochtaunuskreises. Für ihn gilt aber in erster Linie der Grundsatz, dass die gewählten Mandatsträger Entscheidungen zu treffen haben. „Sie sind für das, was sie beschließen oder nicht beschließen, verantwortlich“, so Krebs weiter. Aber es gebe Grundfragen, in denen sich der Bürgerentscheid als Instrument anbiete. Dann sei er als Instrument direkter Demokratie durchaus sinnvoll.

Voraussetzung sei dabei aber eine breite und umfassende Information, so dass sich viele Menschen eine Meinung bilden und auch beteiligen könnten. Denn nur mit einer hohen Beteiligung gewinne ein solcher Bürgerentscheid auch Akzeptanz. Die Entscheidung im Parlament müsse aber die Regel bleiben.

Horst Burghardt (Grüne) ist Bürgermeister in Friedrichsdorf. Er sieht Bürgerentscheide als Instrument, um die Bürger wieder für Politik zu interessieren, ebenfalls kritisch. Und das gilt für ihn besonders bei Volksentscheiden auf nationaler Ebene.

Dabei nennt er als Beispiel Entscheidungen über eine Flüchtlingsobergrenze und einen Austritt aus dem Militärbündnis Nato. Auf kommunaler Ebene könnten dagegen für Burghardt Bürgerentscheide in Sachfragen Sinn machen. Noch besser wäre es, wenn die Politik „offen und ehrlich“ gegenüber den Bürgern sei und sie bei wichtigen Projekten mit einbeziehe.

Für eigene Zwecke

Für den Neu-Anspacher Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) steht fest, dass bei Bürgerentscheiden bestimmte Interessengruppen versuchen, die Bürger für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Für ihn sind diese deshalb generell kein probates Mittel, um bei den Bürgern politisch zu punkten. „Wir haben eine repräsentative Demokratie“, betont Hoffmann.

Dieser Ansicht ist auch Thomas Jühe (SPD), Bürgermeister von Raunheim und Vorsitzender der Fluglärmkommission: „Ich halte von dem, was man landläufig unter direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung versteht, gar nichts.“ Jühe bezeichnet sich als ein großer Anhänger der parlamentarischen Demokratie. „Das bedeutet: Politiker erhalten Verantwortung auf Zeit und können sich hinterher nicht wegducken.“ Am Ende einer Amtszeit werde abgestimmt, ob es okay war oder nicht. „Das macht Politik planbar und versetzt Politiker in die Lage, komplexere Projekte umsetzen zu können“, erklärt der mKommunalpolitiker.

