Auf dem Weg zum Mut: Bundespräsident Steinmeier verbindet seine Antrittsrede mit einem klaren Appell

Es sind dann doch noch dreizehn Minuten bis eins, aber wenn man so will, schlägt es an diesem Mittwoch im Bundestag schon um 12.47 Uhr dreizehn. In dieser Minute sagt der frisch vereidigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Geben Sie Deniz Yücel frei!“ Im Manuskript ist ein Ausrufezeichen. Aber selbst, wenn es da nicht stünde: Die Zuhörer könnten es spüren.

Wenn man die bisherige Arbeit von Frank-Walter Steinmeier vergleicht mit seiner neuen, dann ergibt sich auf Anhieb ein gravierender Unterschied. Als Außenminister redete er die meiste Zeit hinter verschlossenen Türen. Und was er unter Ausschluss der Öffentlichkeit sagte, war das Entscheidende. So ist das in der Diplomatie. Jetzt, wo Steinmeier Staatsoberhaupt ist, aber zählt, genau andersherum, vor allem anderen, was er coram publico sagt. „Die Macht des Wortes“ wird dem Bundespräsidenten im politischen Konsens der Republik zugewiesen.

Klare Worte an Erdogan

Und nun also wendet Steinmeier sich, gleich zu Beginn seiner Antrittsrede, direkt an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Spricht von seiner, Steinmeiers, „Sorge“ um die Türkei. Und fordert dann Erdogan auf, die Erfolge der Türkei und ihre Partnerschaft mit Deutschland nicht aufs Spiel zu setzen. „Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche!“, sagt Steinmeier. Und: „Respektieren Sie die Freiheit von Medien und Journalisten!“ Und dann fordert er, den Korrespondenten der „Welt“ aus dem Gefängnis zu entlassen.

Sechs starke Sätze

Als Staatsoberhaupt, das für die Tagespolitik nicht zuständig ist, bewegt Steinmeier sich in diesem Moment dennoch mindestens in ihrer deutlichsten Nähe. Und weil er das weiß, selbstverständlich, sind die sechs Sätze an Erdogan vielleicht nicht riskant, im inneren Politgefüge. Aber mutig.

Insofern passen sie gut zum großen anderen Teil der Rede, der nun kommt. Weil er vom Mut zur Demokratie handelt und erst recht vom Mut zu deren Schutz.

Als er gewählt wurde, vor fünfeinhalb Wochen, hatte Steinmeier in seiner ersten kleinen Ansprache das Thema schon als das prägende seiner Präsidentschaft intoniert. Von „Freiheit und Demokratie in einem vereinten Europa“ hatte er gesprochen und gesagt: „Lasst uns mutig sein. Dann jedenfalls ist mir um die Zukunft nicht bange.“

Nun also die Langversion, die umfassende Analyse und der große Appell, die „neue Faszination des Autoritären“, die „tief nach Europa eingedrungen ist“, nicht hinzunehmen. Und auch nicht „die schleichende Erosion von innen: durch Gleichgültigkeit, Trägheit und Teilnahmslosigkeit“. Sondern gegen beides anzugehen im Bewusstsein, dass Demokratie zwar „eine anstrengende Staatsform“ sei – aber auch „die einzige Staatsform, die Fehler erlaubt, weil die Korrekturfähigkeit mit eingebaut ist“.

Wer für sich beanspruche, „das Volk“ zu sein und allein zu vertreten, irre fundamental, so Steinmeier, denn: „In der Demokratie tritt das Volk nur im Plural auf, und es hat viele Stimmen.“ Und also: „Wo immer solche Art von Populismus sich breit macht – da lassen Sie uns vielstimmig dagegenhalten.“

Applaus von allen Seiten

Da – und an vielen anderen Stellen auch – applaudiert das ganze Haus. Manchmal die Linken klar verhaltener als der Rest. Dafür aber, anders als im Bundestag üblich, auch die Kanzlerin, die Bundesregierung, der Bundesrat.

Wahlkampf-Wehen oder nicht: Man ist wohlgesinnt. Dem neuen Präsidenten, der Demokratie – und, solange die Sitzung dauert, auch untereinander. Als Steinmeier zum Mut auch zur Wahrheit aufruft – „ich will, dass wir in Deutschland festhalten am Unterschied von Fakt und Lüge“ –, ist der Beifall groß. Auch, als er sich ausdrücklich parteiisch erklärt, „parteiisch für die Sache der Demokratie“. Und parteiisch „auch für Europa“. Und groß und wohlwollend ist der Applaus auch zum Schluss, nach dem letzten Aufruf zum „lebenszugewandten Mut der Demokraten“.

Später, beim Empfang – sehr republikanisch schlicht, Sekt, Wein, Wasser und Häppchen, Kaffee, Kuchen – sagt Steinmeier, er sei jetzt doch froh, denn „morgen beginnt die Arbeit“. Selbstverständlich ist das ein wenig untertrieben. Die Rede ist ihm wichtig, er hat viel Zeit investiert und viel Gedankenkraft, wissend, wie sehr er gemessen werden würde an seinem Vorgänger Joachim Gauck. Am Ende hat er nun seinen Weg zum Mut aufgezeigt. Vielleicht sogar anders, als er dachte.