Bundestag billigt Speicherung von Fluggastdaten

Mutmaßlicher IS-Kämpfer festgenommen

Karlsruhe. Weil er sich der Terrormiliz Islamistischer Staat (IS) angeschlossen haben soll, ist am Morgen ein Syrer festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurde der 23-Jährige im Landkreis Biberach festgenommen. mehr